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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۴:۵۴

رحمانی فضلی در جمع خبرنگاران:

میزان مشارکت در انتخابات همانند دور قبل است

میزان مشارکت در انتخابات همانند دور قبل است

وزیر کشور گفت: تا ساعت ۱۲ میزان شرکت کنندگان همانند و برابر دور قبل بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی پس از رأی دادن در ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تا ساعت ۱۲ میزان شرکت کنندگان همانند و برابر دور قبل بوده است.

وی عنوان کرد: موضوع رأی و مشارکت در سرنوشت کشور در انتخابات امر مقدسی است و مردم ما در این ۴۱ سال در همه رأی گیری ها شرکت کرده اند و این حق مردم است که شرکت کنند و نظر خود را در چگونگی اداره کشور اعلام کنند. بنابراین از نظر دموکراسی و مردم سالاری دینی جمهوری اسلامی عملکرد قابل توجهی دارد.

رحمانی فضلی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم که این امر تداوم پیدا کند و مردم با انگیزه بالا و شوق بیشتری تا آخر وقت رقم مشارکت را به گونه‌ای بالا ببرند که این حضور بتواند، در تحلیل‌های دشمنان نسبت به جایگاه جمهوری اسلامی مؤثر باشد. هر زمان مردم در صحنه بودند تحلیل‌های آنها عوض شده است. امیدواریم با توجه به شرایط منطقه و کشور میزان مشارکت مردم در انتخابات قابل قبول باشد.

کد مطلب 4858777
طیبه بیات

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