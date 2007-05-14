دوران ضربه نظامی به ایران به پایان رسیده است / زمان و مکان مذاکره با آمریکا هنوز قطعی نشده است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ابوظبی، دکتر محمود احمدی نژاد در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران در ابوظبی، در پاسخ به سئوال یک خبرنگار اماراتی که پرسید این سفر، یک سفر تاریخی توصیف شده ، آیا درباره اهداف این سفر و آیا گام جدیدی در عرصه افزایش روابط سیاسی و اقتصادی صورت خواهد گرفت، گفت: این سفر باعث گسترش روابط دیرپا دو کشور خواهد بود و هر دو طرف مصمم هستند روابط مستحکمی را ایجاد کنند.

احمدی نژاد افزود: در طول تاریخ روابط ما برادرانه بوده و در زمینه انرژی سرمایه گذاری مشترک و توسعه تجارت تفاهمات خوبی صورت گرفت زیرا ظرفیت های فراوانی برای گسترش تجارت بالاتر از آن چیزی که اکنون موجود است، وجود دارد.

وی تصریح کرد: در مسائل سیاسی قرار شد همکاری های منطقه ای در جهت برپایی صلح و برادری و آرامش در منطقه را گسترش دهیم.

رئیس جمهور کشورمان در پاسخ به سئوال خبرنگار تلویزیون الامارات که درباره موضوع جزایر سه گانه پرسید، گفت: بین ما و امارات هیچ محدودیتی برای توسعه روابط وجود ندارد و برخی مسائل در رسانه ها و یا توسط دشمنان مردم منطقه مطرح می شود که بیندو کشور وجود ندارد و برخی ها علاقمند هستند مشکلات مصنوعی ایجاد کنند اما دو طرف مصمم هستند روابط را هر چه بیشتر توسعه دهند و هیچ عاملی مانع گسترش روابط نخواهد بود.

وی در پاسخ به سئوال دیگر این خبرنگار که درباره اظهارات دیک چنی معاون رئیس جمهور آمریکا که به منطقه سفر کرده است و از احتمال حمله آمریکا به ایران سخن گفت، اظهر داشت: موضع در این زمینه کاملا روشن است. دیگران در منطقه ما چه می کنند آیا آنها دلسوز تر از ملت های منطقه به حال یکدیگر هستند. ما در موضوع هسته ای در چارچوب قانون و مقررات عمل می کنند و قدرتهای بزرگ هم فهمیده اند نمی توانند مانع پیشرفت ملت ایران شوند.

رئیس شورای عالی امنیت ملی کشورمان با تاکید بر اینکه دوران ضربه نظامی به ایران به طور قاطع به پایان رسیده است، گفت: اگر همه بدخواهان عالم دور هم جمع شوند قادر نیستند به ملت ایران آسیبی وارد کنند زیرا این ملت نشان داده برای دفاع از خود نیازمند پشتیبانی کسی نیست و قادر به دفاع از خود است.

وی افزود: ما بارها اعلام کرده ایم در مسئله هسته ای بدنبال فعالیت صلح آمیز و در چارچوب مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی هستیم و نیازی در جهت تغییر این سیاست نمی بینیم و بهتر از افراد به جای چنگ و دندان نشان دادن و مانع تراشی در جهت دوستی ملت ها حرکت کنند و ملت های منطقه اجازه نمی دهند کسانی از هزاران کیلومتر دورتر در جهت ایجاد تفرقه بیایند تا منافع خود را تامین کنند.

رئیس جمهوری کشورمان در پاسخ به سئوال خبرنگار العالم که پرسید قرار است هفته آینده بین دو کشور ایران و آمریکا درباره حل مسائل عراق گفتگویی صورت گیرد آیا به مسائل هم پرداخته خواهد شد؟ گفت: همان طور که قبلا اعلام کرده ایم آمریکایی ها برای حل مسائل عراق خواهان مذاکره با ایران هستند و ما هم برای کمک به مردم ودولت عراق اعلام آمادگی کردیم اما زمان و مکان این مذاکرات قطعی نشده و ترجیح دو طرف بر این است که این مذاکرات در بغداد و با حضور دولت عراق انجام شود.

احمدی نژاد در پاسخ به سئوال خبرنگار واحد مرکزی خبر که درباره فعالیت های کمیسیون اقتصادی مشترک دو طرف پرسید گفت: کمیسیون مشترک برای توسعه همکاری ها بین دو کشور به تصویب رسید که در زمینه اقتصادی ، فرهنگی ، سیاسی برنامه هایی را طراحی خواهد کرد که امیدوارم این کمیسیون سرآغاز یک جهش بلند در گسترش روابط دو کشور باشد.

در ادامه این نشست خبری ، خبرنگار روزنامه البیان درباره اتهاماتی که علیه ایران مبنی بر دخالت در عراق زده می شود پرسید که احمدی نژاد در پاسخ گفت: روابط ایران با کشورهای منطقه دوستانه و صمیمی است و کسانی که از هزاران کیلومتر دورتر آمده اند مزاحم هستند آنها وقتی شکست می خورند به جای اینکه ضعف ها و اشکالات خود را بپذیرند و آن را اصلاح کنند بدنبال یک عامل بیرونی هستند.

وی افزود: ایران یک کشور بزرگ ، قدرتمند و دوست ملت ها منطقه است و آنها نمی خواهند این دوستی وجود داشته باشد . این قدرت ها طرح هایشان در عراق به طور کامل شکست خورده زیرا نگاه آنها به ملت ها و انسانها ، نگاه غلطی است.

احمدی نژاد تصریح کرد: این قدرتها ، ملت ها را ابزار تامین منافع خود می دانند و تنها راه حل شان این است که به ملت عراق احترام بگذارند و حقوق و کرامت آنها را به رسمیت بشناسند و تا زمانی که برای ملت های منطقه حقوقی قائل نباشند طبیعی است شکست های آنان پی در پی خواهد بود.

رئیس شورای عالی امنیت ملی کشورمان در پاسخ به خبرنگار العربیه که پرسید طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب ، ایران آمادگی امضا تفاهمات دفاعی با کشورهای منطقه را دارد، جدی بودن ایران را در این زمینه چگونه می بینید گفت: حضور من نشانه جدی بودن ایران است و عقیده داریم ملت ها و دولت های منطقه می توانند با کمک هم امنیت را به طور کامل در منطقه برقرار کنند و نیازی به حضور بیگانگان نیست و حداقل این است که این بیگانگان هزینه حضور خود را از ملت ها منطقه می‌گیرند.

وی افزود: ما در این زمینه آمادگی کامل داریم و ملت های منطقه باید خودشان امنیت را برقرار کنند و عقیده داریم اجنبی ها خواهند رفت اما ملت ها و همسایگان خواهند ماند. ما باید با هم منطقه را اداره کنیم و می توانیم صلح و برادری را در بهتر از بیگانگان در منطقه برقرار کنیم و هیچ مانعی برای توسعه روابط امنیتی در منطقه وجود ندارد.

رئیس جمهوری کشورمان در پاسخ به سئوال خبرنگار سی ان ان درباره صحبت های دیک چنی و پیام سفر وی به منطقه گفت: این پیام برای ما چیز جدیدی نداشت و یک کار تکرار و بی فایده تر از گذشته بود. پیام ها زمانی موثر خواهند بود که با دوستی ، برادری و احترام به حقوق ملت ها همراه باشد.

وی در پاسخ به سئوال دیگر این خبرنگار درباره دستگیری هاله اسکندری پرسید، گفت: در زمان مقتضی مسئولین قضایی آن را توضیح خواهند داد و طبق قانون این مسئله را بررسی و نتیجه را در اختیار مردم قرار می دهند.