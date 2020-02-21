۷هزار و ۵۰۰ نفر امنیت انتخابات آذربایجان غربی را برعهده دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی شهریاری بعد از رأی دادن در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگاران از مشارکت بالای مردم استان در این دوره از انتخابات خبر داد و اظهارکرد: مشارکت مردم استان تاکنون بسیار عالی بوده‌است و پیش‌بینی می‌شود مشارکت بیش از دوره‌های گذشته باشد.

وی با بیان اینکه بر اساس آمار به دست آمده طی یک ساعت گذشته به طور میانگین چهار تا پنج هزار رأی در هر دقیقه به صندوق‌های رأی این استان ریخته شده‌است افزود: در حال حاضر شاهد صفوف فشرده مردم در شعب اخذ رأی هستیم که نوید بخش مشارکت بالای مردم در این دوره از انتخابات است.

شهریاری با اشاره به حضور پرشور اقلیت‌های مذهبی در پای صندوق‌های رأی عنوان کرد: دو هزار و ١١٧ صندوق رأی در آذربایجان‌غربی فعال است که هفت مورد از این تعداد متعلق به شعبه‌های اقلیت‌های دینی است.

استاندار آذربایجان‌غربی افزود: حدود ٢٢ نفر عوامل اجرایی برای هر صندوق انتخاب شدند و پای صندوق رأی نظارت دارند؛ در مجموع ۴٢ هزار نفر عوامل اجرایی، ناظران و مأموران برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارند.