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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۵:۲۴

سخنگوی هیئت نظارت استان بوشهر:

رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در استان بوشهر تسریع شده است

رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در استان بوشهر تسریع شده است

بوشهر- سخنگوی هیئت نظارت استان بوشهر گفت: رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در استان بوشهر تسریع شده است و متخلفان انتخاباتی به‌صورت آنی پیگیری قضایی می‌شوند.

خلیل رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اخذ گزارش تخلفات و پیگیری قضائی توسط شعب ویژه در محل دادگستری‌های شهرستان‌ها انجام‌شده است.

وی تصریح کرد: به‌منظور تسریع در رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی هماهنگی‌های لازم با شعب ویژه دادگستری شهرستان‌ها انجام‌شده است.

سخنگوی هیئت نظارت استان بوشهر ادامه داد: توسط رئیس‌کل دادگستری استان تعداد ۱۶ حوزه قضائی در سراسر استان جهت رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی در روز اخذ رأی و پس‌ازآن به‌صورت فوری و خارج از نوبت در نظر گرفته‌شده است.

قائم‌مقام هیئت نظارت استان بوشهر افزود: جهت رسیدگی فوری و دقیق به تخلفات احتمالی گزارش‌شده، شعب مستقر در دادگستری شهرستان‌ها آمادگی وصول و پیگیری این‌گونه گزارش‌های را دارند.

سخنگوی هیئت نظارت استان بوشهر خاطرنشان کرد: کاندیداها و هواداران آن‌ها گزارش‌های ارسالی خود به مرجع قضائی را با استناد به ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تنظیم کنند.

کد مطلب 4858786

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