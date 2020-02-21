رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در استان بوشهر تسریع شده است

خلیل رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اخذ گزارش تخلفات و پیگیری قضائی توسط شعب ویژه در محل دادگستری‌های شهرستان‌ها انجام‌شده است.

وی تصریح کرد: به‌منظور تسریع در رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی هماهنگی‌های لازم با شعب ویژه دادگستری شهرستان‌ها انجام‌شده است.

سخنگوی هیئت نظارت استان بوشهر ادامه داد: توسط رئیس‌کل دادگستری استان تعداد ۱۶ حوزه قضائی در سراسر استان جهت رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی در روز اخذ رأی و پس‌ازآن به‌صورت فوری و خارج از نوبت در نظر گرفته‌شده است.

قائم‌مقام هیئت نظارت استان بوشهر افزود: جهت رسیدگی فوری و دقیق به تخلفات احتمالی گزارش‌شده، شعب مستقر در دادگستری شهرستان‌ها آمادگی وصول و پیگیری این‌گونه گزارش‌های را دارند.

سخنگوی هیئت نظارت استان بوشهر خاطرنشان کرد: کاندیداها و هواداران آن‌ها گزارش‌های ارسالی خود به مرجع قضائی را با استناد به ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تنظیم کنند.