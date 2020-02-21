احتمال تمدید انتخابات به علت حضور گسترده صفاشهری ها

صادق کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در شهرستان صفاشهر تمام نیروها برای برگزاری انتخابات پای کار بودند به طوری که از ساعت هفت صبح امروز نیروها آماده برگزاری انتخابات بودند و فرایند انتخابات از ساعت هشت صبح٬ همزمان با سایر شهرهای کشور رسماً کار خود را آغاز کرد.

وی گفت: انتخابات در شهرستان صفاشهر با استقبال مردم شهر و روستا همراه بوده است و باید گفت که انتخابات در آسایش کامل در حال برگزاری است و هیچ تخلفی تا کنون گزارش نشده است.

فرماندار صفاشهر گفت: حدود ۳۲ هزار نفر در شهرستان صفاشهر واجد شرایط رأی هستند و انتظار می‌رود با توجه به حجم مشارکت مردم ٬ساعات شرکت در انتخابات تمدید شود.