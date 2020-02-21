سلطانی فر: ایران در سایه حکومت دینی انتخابات آزاد برگزار می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان عصر امروز با حضور در حسینیه جماران رأی خود را برای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و اولین میان دوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری به صندوق انداخت.

وی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حضور گسترده مردم پای صندوق‌های رأی را تبریک می‌گویم. هر انتخابات فارغ از اینکه موضوع آن چه بوده و چه طیف، فرد و گروهی در آن برنده شود، یک رفراندوم برای نظام است.

وزیر ورزش ادامه داد: دلیل اینکه انتخابات در کشور چه ریاست جمهوری باشد، چه مجلس یا خبرگان یک رفراندوم به نظام بوده، این است که مردمی که در انتخابات شرکت می‌کنند اصل و اساس نظام را قبول دارند. مردم برای اینکه آینده و سرنوشت خود را رقم بزنند، در انتخابات مشارکت می‌کنند و ما بارها اعلام کرده ایم که مهمترین دستاورد و پیام ما مردم سالاری است. توانسته ایم در سایه یک حکومت دینی مبانی مردم سالاری دینی و دموکراسی را محقق کنیم.

سلطانی فر گفت: ما در سایه حکومت دینی توانستیم آزادی احزاب و گروه‌های سیاسی را تضمین کرده، انتخابات آزاد را برگزار کنیم، مشارکت سازمان‌های مردم نهاد را محقق کرده و فعالیت رسانه‌های آزاد را تضمین، تأمین و حمایت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: مردم ما در طول ۴۱ سال گذشته نشان دادند که در تمامی صحنه‌های دفاع از حریم و کیان نظام با قدرت ایستاده و حضورشان همواره تضمین کننده امنیت، عزت و اقتدار ملت است.

وزیر ورزش اضافه کرد: امیدواریم تا پایان امروز به همین شکل شاهد حضور گسترده مردم در شعب اخذ رأی بوده و با یک آمار بالای مشارکت مردم، دشمنان کشور را که منتظر مشارکت پایین مردم بوده تا فشار خود را بیشتر کنند، ناامید کنیم.

سلطانی فر در مورد آخرین اقدامات وزارت ورزش برای مقابله با بیماری کرونا و حفاظت از ورزشکاران کشورمان تصریح کرد: ما از طریق فدراسیون پزشکی آماده باش داده ایم تا دوستان و همکاران ما تمامی تمهیدات لازم را انجام دهند تا در اردوها و ورزشگاه‌ها تدابیر لازم اتخاذ شود تا جلوی شیوع بیماری گرفته شود.