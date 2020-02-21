دولت فکری به حال گرانی کند/ منتخبان مجلس را به حال خود رها نکنیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حسن عاملی در خطبههای این هفته نماز جمعه اردبیل عنوان کرد: انتخابات تا بدین لحظه به خوبی و بسیار پرشور برگزار شده و شیطنتهای دشمن نتیجه عکس داده است، در این خصوص از کسانی که هنوز شرکت نکردهاند میخواهم حتماً در انتخابات شرکت نمایند و مدیون به ملت و کشور نباشند.
به گفته وی از اصرار دشمن بر عدم شرکت باید بفهمیم که وظیفه ما چیست مبادا در صف دشمنان قرار بگیریم مبادا در زمین آمریکا و اسرائیل و عربستان قرار گیریم، مبادا در صف منافقین قرار بگیریم که ۱۷ هزار نفر را کشتهاند.
امام جمعه اردبیل یادآور شد: هیچ عاقلی بنایی را که ساخته است نقض و خراب نمیکند ما بنای بسیار بزرگی را با انقلاب اسلامی شروع کردهایم، کشور را که پنجاه سال در دهان گرگ بود از دهان گرگ بیرون آوردهایم ما باید این بنای فاخر را در رقابتی بسیار سنگین با کشورهای پیشرفته به سر انجام برسانیم و نباید آن را در نصف راه رها و با دست خود خراب کنیم.
وی ادامه داد: آمریکاییها از تحریم و فشار حداکثری خسته و مأیوس شدهاند مبادا با عدم شرکت امید و طمع آنها را زنده کنیم.
امام جمعه اردبیل افزود: انسجام ملی مؤلفه قدرت بوده و از تمام مؤلفهها بالاتر است ما در خطرناکترین منطقه هستیم دشمن از همه جا ما را محاصره کرده و انسجام ملی ما سلاح است. کدام عاقل سلاح را در برابر دشمن زمین میگذارد هر ملتی سلاح خود را زمین گذاشته ذلیل شده است.
عاملی عنوان کرد: اگر کسی ببیند تربیت فرزندان تولیت خانه و کتابت سرنوشت او به دست انسان غیر شایسته رقم میخورد و او تماشا بکند و اقدام نکند که تربیت این امور را به اصلح بدهد او قطعاً منتظر حوادث ناگوار باید باشد.
وی ادامه داد: اگر کسی پای صندوق رأی نیاید یقین داشته باشید جای او را آمریکا میگیرد. آمریکا با صراحت اعلام کرده است سیاست من سیاست سلطه گرانه است ولی سلطه خیر خواهانه!!! ما نفهمیدیم که چطور سلطه با خیر خواهی جمع میشود. ما با انتخابات اثبات میکنیم که سلطه بر ما دست هیچ کس نیست و ملت ما خود بر خود سلطه دارد.
عاملی افزود: من امروز رأی خود را با وضو و با نیت تمهید مقدمات ظهور حضرت ولی عصر (عج) به صندوق رأی انداختم.
وی ادامه داد: گاهی یک رأی باعث میشود یک انسان صالح مؤمن متخصص کاردان کار بلد به مجلس برود و با طرح یک برنامه و تصویب آن کشور متحول شود ولذا هیچ کس نباید بگوید رأی من چه تأثیری دارد؟
عاملی اظهار داشت: ارزش انتخابات در این است که اراده مردم با انتخابات در مدیریت کشور تنفیذ میشود. انتخابات هم مظهر حاکمیت ملی است و هم مظهر آزادی در انتخاب سرنوشت.
وی ادامه داد: دو مطلب در مدیریت کشور بسیار مهم است اول قانون گذاری و دوم نظارت بر حسن اجرای قوانین و هر دو موضوع وظیفه ذاتی مجلس است به همین جهت نمیتوان در انتخابات بی تفاوت ماند امروز روز کاشتن است و فردا همان را که کاشتیم درو خواهیم کرد بعضیها خوب میکارند و بعضی دیگر بد میکارند و بعضیها اصلاً نمیکارند و در زمستان گرسنه میمانند.
کاندیداها در برابر قانون خاضع باشند
عاملی تصریح کرد: از تمام کاندیداها میخواهم در برابر قانون خاضع باشند و نتیجه انتخابات را هرچه شد با طیب نفس بپذیرند. ادعای تقلب نکنند «رأی من کو» نگویند به کسی تهمت نزنند امانت داری نظام و مسئولان را زیر سوال نبرند طرفداران خود را مدیریت کنند. از تمام کاندیداها و طرفداران آنها میخواهم از حالا رفاقت را جایگزین رقابت کنند همدیگر را حلال کنند و هیچ کینهای به دل خود راه ندهند.
وی خطاب به مردم نیز گفت: حتماً بعد از انتخابات از نمایندههای منتخب مطالبه گر باشیم وآنها را به حال خود رها ننماییم. اگر آنها جواب گو نبودند حتماً آنها را در ملأ عام استیضاح نمائیم. عزل و نصبها و بذل و بخششهای نماینده منتخب را کاملاً رصد کنیم.
نماینده ولی فقیه در استان اردبیل تصریح کرد: از حالا از نمایندگان منتخب میخواهیم اولویت اول خود را به اقتصاد اختصاص دهند این ملت تحت تحریم و مظلوم با امید به شما رأی دادند. از دولت محترم هم میخواهیم فکری به حال گرانی بکند کنترل قیمت کالاهای اساسی و مسکن و اجاره بهای منازل استیجاری فقط درایت میخواهد. ملت ما از جهت مقاومت نمره بیست گرفت. از جهت تحمل مشکلات شاهکار کرد از جهت همراهی با نظام و شرکت در راهپیماییها نمره کامل گرفت. از جهت شرکت در انتخابات هیچ کم نگذاشت و حالا نوبت دولت مردان و نمایندگان منتخب است که از آنها عملاً قدردانی کنند.
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