انتخاب ۴ نماینده اقلیت های مذهبی در تهران انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی بعد از ظهر جمعه در دیدار با «سیبوه سرکیسیان» خلیفه ارمنی‌های ایران طی سخنانی گفت: حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ۳۰ نماینده در مجلس دارد و ۵ نماینده نیز برای شهرستان‌های استان تهران انتخاب می‌شوند و ۴ نماینده اقلیت‌های مذهبی کشور نیز در تهران انتخاب می‌شوند، که روی هم ۳۹ نماینده در استان تهران انتخاب می‌شود.

وی افزود: طبق مشاهدات ما اقلیت‌های مذهبی در تهران با علاقه و اشتیاق پای صندوق‌های رأی حاضر شدند و برای من این میزان مشارکت بسیار جالب بود.

استاندار تهران با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری گفت: امروز یک جشن ملی برای تمام افرادی است، که در ایران زندگی می‌کنند.

این خبر تکمیل می شود…