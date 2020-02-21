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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۵:۴۵

مهر خبر می‌دهد؛

دست نوشته‌های قمی‌ها در انتخابات/ ما ملت شهادتیم

دست نوشته‌های قمی‌ها در انتخابات/ ما ملت شهادتیم

قم - تعدادی از رأی دهندگان در برخی از شعب در قم به همراه خود دست نوشته‌هایی مبنی بر اهمیت حضور در انتخابات و تصاویر سردار شهید سلیمانی همراه دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز در هر کدام از شعب مختلف اخذ رأی حماسه‌هایی دیده می‌شود که نه قلم و نه قاب دوربین‌ها از توصیف آن عاجز می‌ماند حضور جانبازان شیمیایی، سالمندان ویلچر نشین و رأی اولی‌هایی که با چهره خندان و بشاش خود ارکان نظامی که هرچند در شکل‌گیری آن حضور نداشتند اما در تقویت آن حضوری چشمگیر دارند.

خبرنگار مهر از صبح به شعب مختلفی برای گرفتن گزارش مراجعه کرده و اکنون که چندین ساعت از شروع رأی گیری می‌گذرد در برخی مساجد سطح شهر و بخصوص در مناطق پایین شهر قم مردم دست نوشته‌هایی در دست دارند که حامل این پیام است که «کرونا که سهل است اگر تمام ویروس‌های واگیردار در قم نازل شود نمی‌تواند ما را از حضور در انتخابات منصرف کند».

عهده‌ای از مردم هم پوسترهای شهید سردار سلیمانی را در دست داشته و بر آن هم نوشته‌اند ما ملت شهادتیم ما ملت امام حسینیم به قدری در این شعب انگیزه و شور و حال دیده می‌شود که نمی‌تواند با گزارش و عکس آن را وصف کرد.

گفتنی است، در برخی از مناطق محروم و کم برخوردار قم که محل سکونت اقوام مختلف کشور است انواع نذری توسط جوانان انقلابی در حال پخت و توزیع است.

کد مطلب 4858867

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