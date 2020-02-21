آزادکاران ایران رقبای خود را شناختند/ آغاز پیکارها از صبح فردا

به گزارش خبرگزاری مهر، در روز نخست رقابت‌های کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی آسیا که از فردا در هند شروع می شود، مسابقات اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم و در روز دوم (یکشنبه) رقابت های اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم برگزار خواهد شد.

قرعه‌کشی این مسابقات عصر امروز برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر است:

در وزن ۵۷ کیلوگرم علیرضا سرلک در دور اول با چیا وی چویو از چین تایپه کشتی می گیرد و در صورت پیروزی در این دیدار در دور دوم با برنده مبارزه میان الزیداوی از عراق و نوراسلام سانایف دارنده مدال نقره و برنز جهان از قزاقستان مصاف می دهد. در این وزن ۱۱ نفر شرکت کرده اند.

در وزن ۶۱ کیلوگرم که ۱۳ نفر حضور دارند، مجید داستان در دور نخست به مصاف گامبایار نامسرای از مغولستان می رود و در صورت گذر از این حریف در دور بعد با برنده کشتی میان نوربولات عبدالعلیف از قزاقستان و اولوبک ژولدوشبیکوف دارنده مدال طلای زیر ۲۳ سال جهان از قرقیزستان مبارزه می کند.

در وزن ۶۵ کیلوگرم امیرحسین مقصودی در دور اول با نورگازی عبدالرزاکوف از قرقیزستان سرشاخ می شود و در صورت شکست این کشتی گیر، در دور دوم به مصاف برنده مبارزه میان حسین الازانی از یمن و یایو چانگ از چین تایپه می رود در این وزن ۱۴ کشتی گیر حضور دارند.

در وزن ۷۰ کیلوگرم که ۹ نفر شرکت کرده اند، امیرحسین حسینی پس از استراحت در دور اول در دور دوم با میژان آشیروف دارنده مدال برنز آسیا از قزاقستان کشتی می گیرد و در صورت غلبه بر این کشتی گیر در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی به مصاف برنده ناوین از هند و تائه جین جئون از کره جنوبی می رود.

در وزن ۷۴ کیلوگرم مصطفی حسین خانی در دور نخست با بکجان ژامبولوف از قرقیزستان کشتی می گیرد و در صورت پیروزی بر این حریف در دور بعد به مصاف برنده جیتیندر از هند و چامنامجان از تایلند می رود. در این وزن ۱۲ نفر حضور دارند.

در وزن ۷۹ کیلوگرم که ۸ شرکت کننده دارد، علی سوادکوهی در دور اول به مصاف سهراب شریپوف از ازبکستان می رود و در صورت غلبه بر این حریف در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی با برنده کشتی میان گلیمجان یوسربایف دارنده مدال برنز آسیا از قزاقستان و ارسلان بوداژاپوف از قرقیزستان کشتی خواهد گرفت.

در وزن ۸۶ کیلوگرم احمد بذری پس از استراحت در دور اول در دور دوم با عظمت دولت بیکوف دارنده مدال نقره آسیا از قزاقستان کشتی می گیرد و در صورت پیروزی بر این حریف در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی به مصاف برنده کشتی میان عیسی شاپیف از ازبکستان و بهادر کودیروف از تاجیکستان می رود. در این وزن ۹ نفر حضور دارند.

در وزن ۹۲ کیلوگرم که ۸ نفر حضور دارند محمدجواد ابراهیمی در دور نخست به مصاف ایلیسخان چیلایف از قزاقستان می رود و در صورت پیروزی در این دیدار در دور دوم و در مرحله نیمه نهایی با برنده کشتی میان آجی نیاز صفرنیازاف از ازبکستان و سومور از هند مبارزه می کند.

در وزن ۹۷ کیلوگرم مجتبی گلیج در دور اول با اولزیسایخان باسانتسوجت از مغولستان مبارزه می کند و در صورت پیروزی بر این حریف در دور دوم به مصاف برنده دیدار میان علیشیر یرگالی دارنده مدال برنز آسیا از قزاقستان و مخسود ویسالوف از ازبکستان می رود. در این وزن ۱۱ نفر شرکت کرده اند.

در وزن ۱۲۵ کیلوگرم که ۱۲ نفر حضور دارند پرویز هادی در دور اول با عمر سارم از سوریه مصاف می دهد و در صورت پیروزی در این کشتی در دور بعد به مصاف برنده کشتی میان الزوباید از عراق و آیال لازاریف قهرمان آسیا از قرقیزستان می رود.

بر اساس برنامه رقابت های مقدماتی از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰ و مسابقات رده بندی و فینال از ساعت ۱۶ تا ۱۹ به وقت ایران برگزار می شود.