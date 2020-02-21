زمان برگزاری انتخابات در کردستان تا ساعت ۲۰ تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات استان کردستان، حسین خوش اقبال با اشاره به استقبال خوب مردم از حضور در انتخابات امروز مجلس شورای اسلامی، افزود: بر اساس اعلام فرمانداران خوشبختانه استقبال بسیار خوبی از حضور در انتخابات این دوره مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در راستای حضور و استقبال خوب مردم در مناطق شهری و روستایی زمان برگزاری انتخابات تا ساعت ۲۰ امشب تمدید می شود.

رئیس ستاد انتخابات استان کردستان افزود: درخواست تمدید دو ساعته زمان برگزاری انتخابات به وزارت کشور اعلام شده و خوشبختانه مورد موافقت نیز قرار گرفته است و انتظار می‌رود که تمامی مجریان برگزاری انتخابات در تمامی شعبات تا ساعت ۲۰ امشب اخذ رای از مردم را ادامه دهند.