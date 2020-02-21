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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۶:۰۲

اطلاعیه ستاد انتخابات کشور؛

مشخصات نامزدهای خود را به صورت کامل و خوانا قید کنید

مشخصات نامزدهای خود را به صورت کامل و خوانا قید کنید

ستاد انتخابات کشور با صدور اطلاعیه ای از مردم خواست؛ درهنگام نوشتن آراء، مشخصات نامزدهای مورد نظر خود را به صورت کامل و خوانا قید کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد انتخابات کشور با صدور اطلاعیه ای از مردم خواست؛ درهنگام نوشتن آرا، مشخصات نامزدهای مورد نظر خود را که شامل نام، نام خانوادگی، کد و یا شهرت ایشان می‌باشد، به صورت کامل و خوانا قید کنند.

متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:

به آگاهی هموطنان عزیز می‌رساند با عنایت به ماده ۲۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و به منظور جلوگیری از تضییع حق نامزدهای انتخابات، خواهشمند است درهنگام نوشتن آرا، مشخصات نامزدهای مورد نظر خود را که شامل نام، نام خانوادگی، کد و یا شهرت ایشان می‌باشد، به صورت کامل و خوانا قید نمایند تا حقی از نامزدهای محترم در هنگام شمارش و محاسبه آرا ضایع نگردد.

کد مطلب 4858886

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