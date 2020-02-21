تمامی مدارس کردستان فردا شنبه سوم اسفند ماه تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر و با تصمیم اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان تمامی مدارس این استان در نوبت صبح و بعد از ظهر روز شنبه سوم اسفند ماه تعطیل اعلام شد.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان گفت: نظر به مشارکت و حضور تعداد کثیری از فرهنگیان محترم استان در شعب اخذ رأی یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به عنوان عوامل هیات های اجرایی و نظارت و هم چنین طولانی شدن زمان شمارش آرا در مدارسی که به عنوان شعبه اخذ رأی انتخاب شده اند، به اطلاع می رساند با توجه به تصمیم ستاد انتخابات استان فردا شنبه سوم اسفند ماه 98 کلیه مدارس استان کردستان در سطح شهر و روستا تعطیل است.