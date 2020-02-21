تحریم شورای نگهبان به دلیل وحشت آمریکا از نهادهای تأثیرگذار است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی در خطبه‌های نماز جمعه شهر قم که در مصلی قدس برگزار شد، با بیان اینکه انسان با تقوا به خوبان رأی می‌دهد، افزود: انسان‌هایی که با باتقوایان در معاشرت هستند، از شخصیت‌های خوب آنها تأثیر می‌گیرد.

وی در ادامه ضمن قدردانی از ملت ایران برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن و مراسم‌های مربوط به شهادت سردار سلیمانی، تصریح کرد: در هیچ نقطه از دنیا این موج عظیم شهادت طلبی وجود ندارد.

این عضو فقهای شورای نگهبان با بیان اینکه دشمنان برای دورکردن مردم از صندوق‌های رأی هزینه‌های بسیاری پرداخت کرده‌اند، گفت: انتخابات امروز یک وظیفه شرعی و انقلابی و آزمونی الهی است.

دشمنان را ناامید کنید

وی برگزاری ۳۷ انتخابات طی ۴۰ سال گذشته را در دنیا بی‌نظیر دانست و گفت: انتخابات‌های ایران بر اساس قانون برگزار می‌شود و مردم ایران اسلامی امروز نیز همچون گذشته دشمنان را ناامید خواهند کرد.

آیت الله اعرافی ضمن تقدیر از حضور پرشور مردم ایران در انتخابات امروز، گفت: این شکوه و عظمت نشان دهنده این مطلب است که همه ارکان کشور توسط انتخابات و رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند.

وی گفت: ایران اسلامی هیچ‌گاه حضور بی‌قانون و بی‌منطق در جهان نداشته و میلیون‌ها عاشق و دلداده انقلاب بر اساس ایمان و اعتقاد در جهان شکل‌گرفته است.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: تحریم شورای نگهبان توسط آمریکا به دلیل وحشتی است که دشمنان از نهادهای تأثیرگذار انقلاب اسلامی دارند.

پرهیز از ایجاد هراس بین مردم به دلیل شیوع کرونا

وی با اشاره به گسترش ویروس کرونا در کشور، بر ضرورت مراقبت‌های بهداشتی و قواعد پیشگیری تأکید کرد و گفت: ما هیچ‌گاه نباید از خداوند متعال غافل شویم و باید به‌شدت از بزرگنمایی و هراس افکنی در میان مردم در رابطه با این بیماری که چیزی شبیه آنفلوانزا است پرهیز کنیم.

آیت الله اعرافی رجب، شعبان و رمضان را بهترین ماه‌های سال برای خودسازی معنوی دانست و اظهار داشت: باید همیشه توجه داشت که شاید عمر ما کوتاه باشد و نتوانیم این ماه‌ها را دیگر درک کنیم بنابراین باید به خودسازی در این ماه‌ها توجه داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه ملائک الهی در این ماه‌ها انسان را به سوی خودسازی فرا می‌خوانند، افزود: رجب پله‌ای برای صعود به ماه شعبان و هر دو پلکانی برای صعود و اوج گیری به ماه مبارک رمضان هستند و می‌توانند موجب هدایت انسان شوند.