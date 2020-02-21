تاکنون گزارش سوء امنیتی در شرق استان تهران نداشتیم

سردار کیومرث عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن دعوت از مردم برای حضور حداکثری در انتخابات اظهار داشت: ۳ هزار و ۱۰۰ نیروی انتظامی تأمین امنیت برگزاری انتخابات در ۷ شهرستان ورامین، پیشوا، قرچک، پاکدشت، پردیس، دماوند و فیروزکوه در شرق استان تهران را بر عهده دارند.

وی از همکاری بسیج با نیروی انتظامی شرق استان تهران در تأمین امنیت انتخابات خبر داد و گفت: تاکنون گزارش سو امنیتی در شرق استان تهران نداشتیم.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران از تداوم حضور عوامل ناجا در شعب انتخاباتی تا پایان رأی گیری و نیز اعلام رسمی نتایج انتخابات خبر داد و گفت: ر تمامی راه‌های مواصلاتی شرق استان تهران نیز پلیس راه در آماده باش کامل به سر برده و امنیت راه را بر عهده دارند.

