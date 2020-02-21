کمبود تعرفه رأی گیری در مازندران نداریم

حسن‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استفاده از دستگاه‌های اعتبارسنجی برای احراز هویت اظهار داشت: یک از محاسن استفاده از دستگاه‌های احراز هویت، با صورت آنلاین صحت رأی دهنده شناسایی می‌شود.



رئیس ستاد انتخابات استان مازندران با بیان اینکه احراز هویت به صورت ممتاز قرار دارد، افزود: با این مهم، اساساً نیازی به اثر انگشت وجود ندارد و برای تسهیل در کار اثر انگشت بر روی تعرفه‌ها حذف شد.



حسن‌نژاد با اشاره به اینکه تعرفه رأی بیش از میزان افراد واجد شرایط در مازندران وجود دارد، افزود: بر اساس تجربه سال‌های گذشته، تعرفه‌ها بیش از افراد واجد شرایط رأی در اختیار فرمانداران قرار گرفت و تا به اکنون گزارشی مبنی بر کمبود رأی گزارش نشد.



وی با بیان اینکه لحظه‌ای تمامی حوزه‌های اخذ رأی رصد می‌شوند، گفت: با توجه اینکه مسافرانی نیز در استان حضور دارند می‌توانند در شهرهای استان با دردست داشتن شناسنامه رأی دهند.



حسن‌نژاد با اشاره به اینکه سه‌هزار و ۸۰ شعبه اخذ رأی استان از ساعت ۸ صبح امروز رأی گیری را در استان آغاز کردند، افزود: از ابتدای امروز تا با حال از ۴ شهرستان بازدید داشتیم و هیچ‌گونه مسئله خاصی از جمله کمبود تعرفه رأی در استان گزارش نشده است.