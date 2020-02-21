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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۷:۳۷

امام جمعه گناوه:

انتخابات خوب با حضور و مشارکت حداکثری مردم رقم خواهد خورد

انتخابات خوب با حضور و مشارکت حداکثری مردم رقم خواهد خورد

گناوه- امام جمعه گناوه گفت: انتخابات خوب با حضور و مشارکت حداکثری مردم رقم خواهد خورد که صلابت، تقویت و مصونیت کشور در برابر توطئه‌های دشمنان را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در حاشیه بازدید از انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در یکی از شعب اخذ رأی در گناوه اظهار داشت: روز برگزاری انتخابات روزی سرنوشت ساز برای ملت غیور ایران و کشور اسلامی و روز یاس و ناامیدی دشمنان نظام اسلامی است.

وی افزود: ملت ایران با حضور و مشارکت حداکثری خود در انتخابات حضور با صلابت و قدرت خود را به نمایش خواهند گذاشت و توطئه‌های دشمنان را نقش بر آب و خنثی کرده و به جهانیان ثابت خواهند کرد که وفادار به نظام هستند.

امام جمعه گناوه گفت: آنچه در انتخابات دوم اسفند باید رقم بخورد هم انتخاب خوب و هم انتخابات خوب خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: انتخابات خوب با حضور و مشارکت حداکثری مردم رقم خواهد خورد که صلابت، تقویت و مصونیت کشور در برابر توطئه‌های دشمنان را به دنبال خواهد داشت.

وی گفت: در انتخاب خوب همان ملاک‌ها و معیارهایی که بارها در بیانات مقام معظم رهبری بیان فرمودند و حجت را بر همه تمام کردند باید مد نظر همه باشد.

رکنی حسینی یادآور شد: افرادی را به عنوان وکیل و منتخب خود برای حضور در مجلس شورای اسلامی انتخاب کنیم باید شجاع، انقلابی، کارآمد، طرفدار مردم و انقلاب و اسلام و کشور و باانگیزه باشند و به دنبال مطامع دنیوی نباشند.

فرماندار گناوه گفت: تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات شکوهمند در شهرستان گناوه دیده‌شده و از صبح امروز شعب اخذ رأی در شهرستان کار خود را هم‌زمان با سراسر کشور آغاز کردند.

غلامرضا مهرجو تصریح کرد: ۷۱ شعبه اخذ رأی برای دسترسی آسان مردم به شعب در شهرستان در نظر گرفته‌شده که از این تعداد ۱۳ شعبه سیار و ۵۸ شعبه ثابت هستند.

وی با بیان اینکه ۶۷ هزار و ۹۳۲ نفر در این شهرستان واجد شرایط رأی دادن هستند افزود: تعداد ۱۵۰۰ نفر عوامل اجرایی، حفاظتی، نظارتی و بازرسی در برگزاری انتخابات در این شهرستان مشارکت دارند.

فرماندار گناوه خاطرنشان کرد: از اولین ساعات صبح امروز که کار اخذ رأی در شعب این شهرستان آغازشده و با استقبال پرشور مردم روبرو بوده‌ایم.

کد مطلب 4858933

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