به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در حاشیه بازدید از انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در یکی از شعب اخذ رأی در گناوه اظهار داشت: روز برگزاری انتخابات روزی سرنوشت ساز برای ملت غیور ایران و کشور اسلامی و روز یاس و ناامیدی دشمنان نظام اسلامی است.

وی افزود: ملت ایران با حضور و مشارکت حداکثری خود در انتخابات حضور با صلابت و قدرت خود را به نمایش خواهند گذاشت و توطئه‌های دشمنان را نقش بر آب و خنثی کرده و به جهانیان ثابت خواهند کرد که وفادار به نظام هستند.

امام جمعه گناوه گفت: آنچه در انتخابات دوم اسفند باید رقم بخورد هم انتخاب خوب و هم انتخابات خوب خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: انتخابات خوب با حضور و مشارکت حداکثری مردم رقم خواهد خورد که صلابت، تقویت و مصونیت کشور در برابر توطئه‌های دشمنان را به دنبال خواهد داشت.

وی گفت: در انتخاب خوب همان ملاک‌ها و معیارهایی که بارها در بیانات مقام معظم رهبری بیان فرمودند و حجت را بر همه تمام کردند باید مد نظر همه باشد.

رکنی حسینی یادآور شد: افرادی را به عنوان وکیل و منتخب خود برای حضور در مجلس شورای اسلامی انتخاب کنیم باید شجاع، انقلابی، کارآمد، طرفدار مردم و انقلاب و اسلام و کشور و باانگیزه باشند و به دنبال مطامع دنیوی نباشند.

فرماندار گناوه گفت: تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات شکوهمند در شهرستان گناوه دیده‌شده و از صبح امروز شعب اخذ رأی در شهرستان کار خود را هم‌زمان با سراسر کشور آغاز کردند.

غلامرضا مهرجو تصریح کرد: ۷۱ شعبه اخذ رأی برای دسترسی آسان مردم به شعب در شهرستان در نظر گرفته‌شده که از این تعداد ۱۳ شعبه سیار و ۵۸ شعبه ثابت هستند.

وی با بیان اینکه ۶۷ هزار و ۹۳۲ نفر در این شهرستان واجد شرایط رأی دادن هستند افزود: تعداد ۱۵۰۰ نفر عوامل اجرایی، حفاظتی، نظارتی و بازرسی در برگزاری انتخابات در این شهرستان مشارکت دارند.

فرماندار گناوه خاطرنشان کرد: از اولین ساعات صبح امروز که کار اخذ رأی در شعب این شهرستان آغازشده و با استقبال پرشور مردم روبرو بوده‌ایم.