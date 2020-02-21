کدخدایی از شعبه انتخاباتی مسجد لرزاده بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی قائم مقام و سخنگوی شورای نگهبان دقایقی پیش از شعبه انتخاباتی مسجد لرزاده بازدید کرد و در جریان روند برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس و اولین میان دوره‌ای مجلس خبرگان در این شعبه قرار گرفت.

عباسعلی کدخدایی قائم مقام و سخنگوی شورای نگهبان عصر امروز در حاشیه بازدید از شعبه انتخاباتی مسجد لرزاده در جمع خبرنگاران درباره روند برگزاری انتخابات، گفت: از صبح تاکنون یک سری تخلفات جزئی به ما گزارش شده است که اقدامات لازم برای برخورد با آن‌ها صورت گرفته است. اما تاکنون تخلفی که منجر به ابطال صندوق رأی حوزه‌ای شود نداشتیم.

وی افزود: در خصوص کمبود تعرفه از چندین حوزه گزارش داشته‌ایم که هماهنگی‌های لازم با وزارت کشور در این خصوص صورت گرفته است.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: تاکنون استقبال خوب بوده و امیدواریم تا پایان ساعات رأی‌گیری این استقبال ادامه داشته باشد.



کدخدایی در توصیه‌ای به مردم، اظهارداشت: به مردم توصیه می‌کنم که در اولین فرصت به صندوق رأی‌گیری مراجعه کنند و این کار را به ساعات آخر موکول نکنند، این فرصت بسیار خوبی است که مشت محکمی بر دهان دشمنان زده شود.



وی همچنین ابراز امیدواری کرد انتخابات آینده به صورت الکترونیکی برگزار شود.

کدخدایی در عین حال تصریح کرد: رصد لحظه به لحظه انتخابات در وزارت کشور حاکی از استقبال خوب مردم است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره تحریم برخی از اعضای شورای نیز نگهبان، گفت: از یک حیوان چیزی به جز درندگی انتظار نمی‌رود. آمریکایی‌ها در یک سال اخیر نشان داده‌اند که سر سازش ندارند.