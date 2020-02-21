به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جلال مرادی بعد از ظهر جمعه در نشست خبری یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر شاهد برگزاری سی و هفتمین انتخابات در ۴۱ سال اخیر هستیم، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در زمینه برگزاری انتخابات از پیشتازان دنیاست.

وی با بیان اینکه میزان مشارکت مردم انقلابی و میهن‌دوست ایران در انتخابات طی سال‌های متمادی از میانگین جهانی بالاتر بوده است، خاطرنشان کرد: حضور مردم می‌تواند جمهوریت ایران و مردم سالاری تمام عیار در کشور را به دنیا معرفی کند.

مرادی همچنین تصریح کرد: نامزدها از تمام اقشار و از تمام گرایش‌های سیاسی در استان همدان در انتخابات یازدهم ثبت نام کرده‌اند در حالی که در دنیا افراد با حداقل شرایط نمی‌توانند نماینده مردم شوند.

وی با بیان اینکه شورای نگهبان بر اساس قانون، نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد، یادآور شد: این نهاد در کنار سایر عوامل با نگاه همراهی و هم افزایی و تضمین سلامت، در انتخابات حضور دارد.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان همدان با بیان اینکه در استان ۲۷ هیئت نظارت شامل ۱۶ هیئت در بخش‌ها، ۱۰ هیئت در شهرستان‌ها و یک هیئت استانی تشکیل شده است، اظهار داشت: ۵ هزار نفر در قالب هیئت نظارت در شعب اخذ رأی سراسر استان حاضر هستند که خوشبختانه گزارش خاصی مبنی بر تخلف نامزدها اعلام نکرده‌اند.

وی ضمن ابراز امیدواری از حضور پرشور مردم در انتخابات، یادآور شد: نتیجه شمارش آرا ۵ حوزه از ۷ حوزه استان که دارای یک نماینده هستند، تا پایان ساعت اداری شنبه سوم اسفند ماه و ۲ حوزه دیگر که ۲ نماینده دارند، در اولین فرصت اعلام خواهد شد.

حضور مردم پای صندوق‌های رأی در شرایط فعلی اقتصادی و فشارهای دشمن، یک «نه» بزرگ و به نوعی اعتراض به دشمن است مرادی افزود: حضور مردم پای صندوق‌های رأی در شرایط فعلی اقتصادی و فشارهای دشمن، یک «نه» بزرگ و به نوعی اعتراض به دشمن است.

وی با اشاره به رونمایی از سامانه مردم‌ناظر در انتخابات، خاطرنشان کرد: عموم مردم می‌توانند در این سامانه اعتراض و شکایت خود را به ثبت برسانند که این موارد توسط شورای نگهبان بررسی می‌شود و در صورت مستند و وارد بودن تخلف، شکایات به مرجع زیربط اعلام می‌شود.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان همدان با بیان اینکه یک هزار شکایت مردمی از کشور در این سامانه به ثبت رسیده است، گفت: در استان همدان ۱۰ شکایت به ثبت رسیده که بیشتر موارد، تخلف نبوده و دو یا سه مورد به دادستانی ارجاع داده شده است.

وی ادامه داد: میانگین مشارکت مردم در انتخابات یازدهم نسبت به دوره‌های گذشته بیشتر بوده که امیدواریم در نهایت شاهد حضور حداکثری و میانگین بالای مشارکت باشیم.

مرادی با بیان اینکه شورای نگهبان پس از بررسی اعتراضات، میزان صحت و سلامت عملکرد انتخابات را اعلام می‌کند، یادآور شد: داوطلبی که در هیئت اجرای و نظارت، تأیید صلاحیت شده و در شورای نگهبان رد صلاحیت می‌شود، می‌تواند اعتراض داشته باشد.

وی با بیان اینکه حداقل آرا برای راهیابی یک کاندیدا به مجلس ۲۰ درصد از کل آرا است، خاطرنشان کرد: پیش بینی می‌شود که نمایندگان همدان در دوره اول مشخص شوند و در استان، انتخابات به دور دوم کشیده نشود.

مرادی همچنین تصریح کرد: بر اساس قانون این امکان وجود دارد که نماینده منتخب مردم در شورای نگهبان رد صلاحیت شود.

وی با اشاره به اینکه شورای نگهبان، صلاحیت یک نامزد را تنها برای حضور در آن انتخابات بررسی و اعلام می‌کند، گفت: این نهاد در طول چهار سال نظارت مؤثر بر عملکرد نماینده مجلس ندارد که نوعی خلأ قانونی به شمار می‌رود.

مرادی ادامه داد: تقاضای ما از نمایندگان این است که مواردی را که در قسم‌نامه لحاظ شده، رعایت کنند هرچند نظارتی بر رعایت مفاد این قسم‌نامه در قانون لحاظ نشده است.

وی با بیان اینکه شورای نگهبان در صورت کاندیدا شدن آن نماینده برای انتخابات بعد، صلاحیت وی را بررسی می‌کند، اظهار داشت: عملکرد نماینده‌ای که کاندیدا شده از سوی شورای نگهبان تنها برای تأیید صلاحیت وی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مرادی در ادامه یادآور شد: این موضوع به هیئت نظارت شهرستان‌ها اعلام شده که در صورت مشاهده و دریافت گزارش خرید و فروش رأی، مستندات و مدارک خود را ارائه دهند تا برخورد لازم انجام و در صورت تخلف، دستور بازداشت کاندیدای موردنظر نیز صادر شود.