دستگیری برخی عوامل خرید و فروش آرا در چالوس تکذیب شد

محمدناصر زندی در گفتگو با خبرنگار مهر با تکذیب و رد انتشار خبری مبنی بر دستگیری تعدادی از عوامل خرید و فروش رأی در این شهرستان گفت: گزارشی مبنی براینکه یک اتوبوس از کرج عازم شهرستان شده تا به نفع کاندیدایی در شهرستان رأی دهد، اعلام شده بود که این خودرو در مرزن آباد توسط دادگاه بخش متوقف شد تا این مسئله بررسی و رسیدگی شود و در حال حاضر نیز این اتوبوس آزاد شده است.

وی یادآور شد: طبق قانون ممنوعیتی مبنی براینکه افراد از دیگر مناطق برای رأی دادن به حوزه‌ای بروند، وجود ندارد، این مسئله را نمی‌توان مصداق خرید و فروش آرا قلمداد کرد.

زندی بابیان اینکه تخلفات انتخاباتی توسط هیئت نظارت و اجرایی رصد و پیگیری می‌شود، تاکید کرد: اجازه نمی‌دهیم تا حقی از افراد و مردم ضایع شود و صیانت از آرا وظیفه اصلی به شمار می‌رود.

زندی، شمار شعب جمع آوری آرا را در شهرستان ۱۰۳ شعب بیان کرد و گفت: تاکنون مشارکت مردم در پای صندوق‌های رأی مطلوب بوده است.

وی از مردم خواست تا تخلفات انتخاباتی را به دستگاه‌های ذیربط اطلاع رسانی کنند.

سید یونس حسینی دادستان مازندران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر خبر دستگیری تعدادی از افراد به اتهام خرید و فروش آرا در حوزه شهرستان چالوس را تکذیب کرد و گفت: گزارشی در این زمینه ارائه نشده است.