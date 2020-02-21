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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۷:۳۵

سخنگوی نیروهای مسلح یمن؛

مناطق حساس عربستان را هدف حمله پهپادی و موشکی قرار دادیم

مناطق حساس عربستان را هدف حمله پهپادی و موشکی قرار دادیم

سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز از حمله پهپادی و موشکی به آرامکو و اهداف حساس عربستان سعودی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز اعلام کرد که نیروهای این کشور، آرامکو و اهداف حساس عربستان سعودی را هدف حمله پهپادی و موشکی قرار داده اند. وی از این عملیات به عنوان «توازن بازدارندگی سوم» نام برد.

بر اساس این گزارش، شرکت آرامکو در ینبع و نقاط حساس سعودی با دو موشک بالستیک «قدس»، ۱۲ پهپاد صماد ۳ و موشک بالستیک و دوربرد ذوالفقار، هدف گرفته شد.

سریع تأکید کرد که عملیات بازدارنده سوم پاسخ طبیعی و مشروع به جنایات ائتلاف است، جنایاتی که آخرین نمونه آن حملات به «الجوف» بود.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن هشدار داد، در صورتی که نظامی سعودی به حملات و محاصره خود ادامه دهد، باید منتظر ضربات دردآور و سختی باشد.

کد مطلب 4858975

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    نظرات

    • ایمان IR ۱۲:۲۷ - ۱۳۹۸/۱۲/۰۳
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      خدارا شکر ؛ نابود باد عربستان خبیث

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