  1. بین الملل
  2. اروپا
۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۷:۳۱

با اشاره به تحولات ادلب؛

اردوغان: از سوریه عقب نشینی نمی‌کنیم

اردوغان: از سوریه عقب نشینی نمی‌کنیم

رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرده است که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در ارتباط با تحولات ادلب سوریه گفتگوی تلفنی خواهد داشت و تاکید کرد که نظامیان ترکیه از سوریه عقب نشینی نمی‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه اعلام کرد که قرار است با «ولادیمر پوتین»، همتای روسی خود درباره تحولات ادلب تلفنی گفتگو کند.

اردوغان گفته است که در این تماس تلفنی درباره تحولات در ادلب با پوتین صحبت خواهد کرد و نتیجه این گفتگو، موقعیت ما را مشخص خواهد کرد.

رجب طیب اردوغان در عین حال تاکید کرده که ترکیه نیروهایش را در میان تحولات ادلب از این منطقه خارج نخواهد کرد و عقب نشینی نمی‌کند.

رئیس جمهوری ترکیه همچنین اعلام کرده که صدر اعظم آلمان و رئیس جمهوری فرانسه پیشنهاد برگزاری یک نشست چهارجانبه با حضور روسیه در ارتباط با تحولات ادلب سوریه را مطرح کرده‌اند، اما هنوز مسکو پاسخی نداده است.

این اظهارات اردوغان همزمان با ادامه عملیات ارتش سوریه علیه گروه‌های تروریستی در استان ادلب اعلام شده است.

ارتش سوریه در ادامه عملیات خود که از ۲۴ ماه گذشته میلادی شروع شده است تاکنون بر مناطق زیادی از استان ادلب مسلط شده است.

کد مطلب 4858977

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها