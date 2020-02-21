به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه اعلام کرد که قرار است با «ولادیمر پوتین»، همتای روسی خود درباره تحولات ادلب تلفنی گفتگو کند.

اردوغان گفته است که در این تماس تلفنی درباره تحولات در ادلب با پوتین صحبت خواهد کرد و نتیجه این گفتگو، موقعیت ما را مشخص خواهد کرد.

رجب طیب اردوغان در عین حال تاکید کرده که ترکیه نیروهایش را در میان تحولات ادلب از این منطقه خارج نخواهد کرد و عقب نشینی نمی‌کند.

رئیس جمهوری ترکیه همچنین اعلام کرده که صدر اعظم آلمان و رئیس جمهوری فرانسه پیشنهاد برگزاری یک نشست چهارجانبه با حضور روسیه در ارتباط با تحولات ادلب سوریه را مطرح کرده‌اند، اما هنوز مسکو پاسخی نداده است.

این اظهارات اردوغان همزمان با ادامه عملیات ارتش سوریه علیه گروه‌های تروریستی در استان ادلب اعلام شده است.

ارتش سوریه در ادامه عملیات خود که از ۲۴ ماه گذشته میلادی شروع شده است تاکنون بر مناطق زیادی از استان ادلب مسلط شده است.