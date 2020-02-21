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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۷:۳۶

رئیس ستاد انتخابات استان گیلان:

درخواست ستاد انتخابات گیلان برای تمدید ۲ ساعت زمان رأی گیری

درخواست ستاد انتخابات گیلان برای تمدید ۲ ساعت زمان رأی گیری

رشت- رئیس ستاد انتخابات گیلان گفت: ستاد انتخابات گیلان برای تمدید ۲ ساعت زمان رأی گیری به وزارت کشور درخواست داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود قاسم نژاد عصر جمعه در جمع خبرنگاران مستقر در ستاد انتخابات گیلان ضمن قدردانی از حضور مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: حضور مردم در شعب اخذ رأی گیلان از ساعت یک عصر امروز بیشتر شده است.

وی با بیان اینکه با توجه به اینکه دقایقی دیگر مهلت ۱۰ ساعت اولیه انتخابات به اتمام می‌رسد ما پیشنهاد تمدید دو ساعت رأی گیری را به وزارت کشور در استان گیلان داده‌ایم، گفت: در صورت موافقت وزارت کشور به همه شعب ابلاغ می‌شود.

رئیس ستاد انتخابات گیلان تأکید کرد: به همه عوامل امنیتی شعب نیز اعلام شده که با توجه به اینکه در موقع شب ممکن است برخی افراد سودجو مبادرت به فروش آرا در ساعات پایانی رأی گیری کنند نظارت بیشتری بر این افراد داشته باشند.

کد مطلب 4858994

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