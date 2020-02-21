«FATF» ایران را در فهرست سیاه قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگروه ویژه اقدام مالی «FATF» با انتشار بیانیه‌ای ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد.

کارگروه اقدام ویژه مالی موسوم به «اف ای تی اف» مستقر در پاریس روز جمعه قرار گیری نام ایران در فهرست سیاه را اعلام کرد.

آن گونه که رویترز گزارش داده است، این اقدام FATF پس از بیش از سه سال هشدار این کارگروه صورت گرفته است که از ایران خواستار تصویب لوایح مرتبط شده بود.

با این حال کارشناسان داخلی با توجه به تحریم نفتی ایران که از سال گذشته و از سوی آمریکا به صورت یکجانبه اعمال شده بود، اعمال محدودیت‌های کارگروه اقدام مالی علیه ایران را همزمان با تحریم‌های پیشین دارای تأثیرات زیادی بر اقتصاد کلان ایران نمی‌دانند و معتقدند که این موضوع نمی‌تواند بازار ایران را چندان متأثر کند.