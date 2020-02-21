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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۷:۴۳

رئیس ستاد انتخابات لرستان خبر داد:

جایگزینی نماینده بخشدار در یکی از شعبات کوهنانی با نیروی دیگر

جایگزینی نماینده بخشدار در یکی از شعبات کوهنانی با نیروی دیگر

خرم آباد- رئیس ستاد انتخابات لرستان گفت: نماینده بخشدار در یکی از شعبات بخش کوهنانی و نماینده فرماندار در یکی از شعبات شهرستان دلفان با نیروهای دیگر جایگزین شدند.

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات لرستان، محمود ثمینی امروز جمعه در گفتگو با رسانه‌ها پیرامون اخبار منتشر شده در رابطه با دستگیری معاون بخشدار کوهنانی گفت: بخشدار کوهنانی معاون ندارد.

وی در توضیح این موضوع گفت: در یکی از شعبات بخش کوهنانی مشکلی برای نماینده بخشدار پیش می‌آید که وی را احضار می‌کنند و بلافاصله جایگزینش مشخص می‌شود.

رئیس ستاد انتخابات لرستان با اشاره به اینکه همچنین در یکی از شعبات در شهرستان دلفان صبح امروز برای نماینده فرماندار مشکلی پیش آمده بود و بلافاصله به فرماندار گفتیم نماینده خود را سریعاً جایگزین کند، گفت: فرآیند و روند انتخابات را برای هیچ موضوعی متوقف نمی‌کنیم.

کد مطلب 4859003

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