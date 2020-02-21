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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۷:۵۴

فرماندار شهرستان آبیک:

۷۶ شعبه اخذ رای در شهرستان آبیک آرای مردم را جمع آوری می کند

۷۶ شعبه اخذ رای در شهرستان آبیک آرای مردم را جمع آوری می کند

قزوین- فرماندار شهرستان آبیک گفت: با پیش بینی ۷۶ شعبه رای در مناطق شهری و روستایی شهرستان آبیک آرای مردم در حال جمع آوری است.

شهرام احمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر، حضور مردم آبیک در شعب اخذ رأی را حرکتی آگاهانه برای تعیین سرنوشت کشور دانست و اظهار داشت: خوشبختانه در شهرستان آبیک نیز با تمهیدات لازم زمینه حضور حداکثری مردم مهیا شده است.

وی بیان کرد: از اولین ساعات بامداد امروز شاهد حضور مردم در شعب اخذ رأی هستیم و این حضور تا پایان روند قانونی انتخابات ادامه خواهد داشت.

فرماندار شهرستان آبیک یادآور شد: در شهرستان آبیک ۶۹ هزار و ۲۱۲ نفر واجد شرایط رأی دادن هستند.

احمدپور یادآور شد: در شهرستان آبیک در مجموع ۷۶ شعبه اخذ رأی شامل ۴۲ شعبه ثابت و ۳۳۴ شعبه سیار برای جمع آوری آرای مردم پیش بینی شده و هیچ مشکلی در روند انتخابات نداریم.

وی افزود: امیدواریم تا پایان زمان پیش بینی شده برای رأی گیری شاهد حضور مردم فهیم شهرستان ابیک در این رویداد مهم سیاسی اجتماعی کشور باشیم.

کد مطلب 4859005

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