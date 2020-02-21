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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۸:۴۵

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان سمنان:

احتمال تعطیلی مدارس شعبه‌های اخذ رأی استان سمنان وجود دارد

احتمال تعطیلی مدارس شعبه‌های اخذ رأی استان سمنان وجود دارد

سمنان - مدیرکل آموزش‌وپرورش استان سمنان بابیان اینکه احتمال تعطیلی مدارس شعبه‌های اخذ رأی استان وجود دارد، گفت: مابقی مدارس فردا شنبه دایر بوده و دانش آموزان باید سر کلاس درس حاضر شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دستورانی بعدازظهر جمعه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی ستاد انتخابات سمنان ضمن بیان اینکه احتمال تعطیلی مدارس شعبه‌های اخذ رأی استان وجود دارد، گفت: این امر شامل مدارسی می‌شود که روند شمارش آرا از ساعت ۲۴ امشب بیشتر طول بکشد.

وی بابیان اینکه در صورت شمارش آرا قبل از ساعت ۱۲ امشب مدارسی که به‌عنوان شعب اخذ رأی معرفی شدند بازخواهند بود، افزود: این تصمیم با هماهنگی استانداری و وزارت آموزش‌وپرورش اتخاذشده است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان سمنان بابیان اینکه مدارس استان فردا دایر هستند، ابراز داشت: مدارسی که شعبه اخذ رأی نبودند صد درصد فردا سوم اسفندماه باز هستند و دانش آموزان می‌بایست سر کلاس درس حاضر شوند.

کد مطلب 4859009

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