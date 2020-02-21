آمار شرکت کنندگان ایلام در انتخابات به ۱۷۷ هزار نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری اظهار کرد: در حوزه جنوب ۶۵ هزار و در حوزه شمالی ۱۱۲ هزار نفر در پای صندوق‌های رأی حاضر و رأی خود را ثبت کرده‌اند.

وی افزود: تاکنون مشارکت در حوزه جنوبی ۴۸ و در حوزه شمال ۳۴ و در مجموع مشارکت در کل استان ۳۹ درصد است.

وی با بیان اینکه ۵۵۴ شعبه اخذ رأی در استان ایلام مستقر شده است، یادآور شد: ۲۷ نفر در حوزه شمالی و ۱۸ نفر در حوزه جنوبی در انتخابات مجلس در استان ایلام به رقابت خواهند پرداخت.

در استان ایلام ۴۵۰ هزار نفر واجد شرایط رأی هستند که از این تعداد ۳۱۷ هزار نفر مربوط به حوزه انتخابیه ایلام، ایوان، چرداول، سیروان، مهران و ملکشاهی با دو کرسی نمایندگی و ۱۳۳ هزار نفر مربوط به حوزه انتخابیه دهلران، دره شهر، آبدانان، و بدره با یک کرسی نمایندگی است.