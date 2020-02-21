انتخابات تجلی بزرگترین دستاوردهای درخشان نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اباذر سالاری با حضور در شعب اخذ رأی در بزرگترین رویدادمهم انتخابات مجلس شورای اسلامی، شرکت کرد و در جمع خبرنگاران گفت: انتخابات یک فریضه الهی و سرنوشت سازبرای نظام اسلامی به شمار می‌آید و اهمییت مجلس شورای اسلامی آن قدر با ارزش است که امام خمینی (ره) بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی می‌فرمایند مجلس در رأس همه امور است.

وی خاطرنشان کرد: در این مقطع حساس دشمنان بیکار ننشسته اند و با جو سازی های بی اساس و تو طئه های دروغ در صدد تضعیف حضور مردم هستند که بحمد الله مردم ما هوشیارانه و با بصیرت انقلابی همچون گذشته یکی پس از دیگری نقشه‌های شوم آنها را نقش بر آب کرده اند.

فرمانده سپاه امام سجاد (ع) استان هرمزگان یاد آور شد: حضور منسجم، یکپارچه و پرشور مردم در انتخاب افراد شایسته، متعهد، دلسوز و پاکدست نقش بسزایی در توسعه و پیشرفت کشور را فراهم می‌کند.

سردار سالاری عنوان داشت: جایگاه مجلس شورای اسلامی جایگاه بسیار بالایی است، لذا بر آحاد ملت واجب است که با حضور پررنگ خود حماسی دیگر را در تاریخ درخشان انقلاب رقم بزنند و زمینه پیشرفت نظام و انقلاب اسلامی را فراهم آورند.