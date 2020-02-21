ساعت اخذ رای انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان سمنان تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید متقی عصر جمعه در جمع خبرنگاران در ستاد انتخابات استان سمنان با اشاره به اطلاعیه وزارت کشور و ستاد انتخابات بیان داشت: به دلیل حضور رأی دهندگان در شعب اخذ رأی و همچنین امکان حضور دیگر واجدان شرایط رأی، مدت زمان انتخابات تا ساعت ۲۰ تمدید شد.
وی افزود: ساعت اولیه رأیگیری هشت صبح الی ۱۸ بود که تا ساعت ۲۰ تمدید شد.
دبیر ستاد انتخابات استان سمنان گفت: امکان دارد این مهلت رأیگیری دوباره تمدید نشود لذا افرادی که هنوز موفق به انداختن آرا خود به صندوقها نشدهاند میتوانند به نزدیکترین شعب اخذ رأی مراجعه کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، تا ساعت ۱۶ امروز جمعه میزان مشارکت مردم استان سمنان ۲۵ درصد عنوان شده بود.
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