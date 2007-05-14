به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ابوظبی، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگارAFP که پرسید اگر آمریکا بخواهد به ایران حمله نظامی صورت دهد، عکس العمل ایران چه خواهد بود و برخی کشورهای حوزه خلیج فارس با آمریکا روابط مستحکمی دارند چه پاسخی برای این کشور ها خواهید داشت، گفت: دوران حمله به پایان رسیده است و آنها بسیار ضعیف تر از آن هستند که حتی در ذهنشان بگذرد که به ایران حمله کنند اما اگر روزی چنین خطای بزرگی را مرتکب شوند پاسخ ایران کوبنده و پشیمان کننده خواهد بود و تحرکات آنها نمی تواند فضای برادری بین ملت های منطقه را مخدوش کند.

رئیس جمهور در پاسخ به سئوال خبرنگار خبرگزاری روسیه که پرسید روسیه در حال حاضر راه حل هایی برای حل مسائل خاورمیانه و مسئله هسته ای ایران ارائه داده چه برنامه ای برای ادامه همکاری ها با این کشوردارید گفت: سیاست قطعی ایران توسعه روابط دوستانه و استفاده از همه امکانات برای بسط صلح و امنیت پایدار در همه دنیا بویژه در منطقه حساس خلیج فارس و خاورمیانه است و هر ابتکار عملی که در جهت صیانت از حقوق مردم منطقه باشد مورد حمایت ما خواهد بود.

وی افزود: ما علاقمند به ایفای نقش سازنده و فعال توسط روسیه هستیم اما این کشور باید مراقبت کند که اشتباهات غربی ها را تکرار نکند.

رئیس شورای عالی امنیت ملی کشورمان در پاسخ به سئوال خبرنگار الشرق الاوسط که پرسید گفته می شود شما پیشنهادی در خصوص فعال کردن اداره جزیره ابوموسی داشتید، گفت: اگر رسانه ها را مرور کنید از این گفته می شودها زیاد می بینید.

احمدی نژاد در پاسخ به این سئوال که دیدگاه کشورهای حوزه خلیج فارس را در گسترش روابط امنیتی با ایران را چگونه می بینید امنیت با همکاری و همدلی برقرارمی شود و ما بدنبال تحمیل هیچ دیدگاهی در کشورهای منطقه نیستیم و بر اساس همدلی ، تفاهم و کار مشترک می توانیم منطقه را بهتر از گذشته اداره کنیم.

وی افزود: امروز مولفه ای قوی در جهت همکاری بین کشورهای منطقه شکل گرفته و همگان به این نتیجه رسیده اند که حضور بیگانگان جز زحمت و خسارت نتیجه ای نداشته است.

رئیس شورای عالی امنیت ملی کشورمان در پاسخ به این سئوال خبرنگار ایکس - پرس که پرسید در صورت حمله نیروهای بیگانه به ایران پاسخ ایران چه خواهد بود و چگونه ملت خود را از این حمله مصون خواهید داشت گفت: حمله به ایران منتفی است و موضوعیت ندارد و رسانه ها باید در مرز زمان حرکت کنند. این بحث به تاریخ سپرده شده است و کسانی که این حرف را می زنند امروز جرأت مطرح کردن آن را ندارند.

احمدی نژاد در پاسخ به سئوال خبرنگار الاهرام مصر که درباره عادی سازی روابط ایران و مصر پرسید، گفت: با صراحت اعلام می کنم که امروز ما به طور قاطع بدنبال تجدید رابطه با مصر هستیم که اگر دولت مصر اعلام آمادگی کند تا پایان وقت اداری امروز سفارت ایران را در مصر برپا خواهیم کرد.

وی افزود: چند سالی است که ما منتظر اعلام آمادگی دولت مصر هستیم و عقیده داریم مردم این کشور سرمایه ای برای دنیای اسلام است و رابطه بین ایران ومصر به نفع صلح و امنیت جهانی است.

رئیس جمهور در پاسخ به سئوال دیگر این خبرنگار که درباره رابطه ایران با آمریکا پرسید ما به حرف های اجانبی که امروز حضور خود را به منطقه تحمیل کرده اند اعتمادی نداریم و هیچ عاقلی هم نباید اعتماد کند.

وی افزود: چرا باید به اشغالگران که حاصل حضور آنها آوارگی مردم فلسطین و مشکلات مردم عراق و سایه تهدید بر ملتهای منطقه است اعتماد کرد در حالی که ما باید با اندیشه خود و همکاری های جمعی و توسعه اعتماد بین خودمان مشکلات را حل کنیم و این امر شدنی است.

رئیس شورای عالی امنیت ملی کشورمان در پاسخ به سئوال خبرنگار الاتحاد که درباره موضوع جزایر سه گانه پرسیده بود پاسخ داد جواب من همان جواب قبلی است.

وی در پاسخ به سئوال دیگر این خبرنگار که درباره کمیته مشترک بین دو کشور و وظایف آن پرسید ، گفت: وظیفه این کمیسیون این است که توسعه روابط بین دو کشور ایران و امارات را در زمینه های اقتصادی، تجاری، انرژی و سرمایه گذاری و سیاسی دنبال کند و ما این مسئله را یک اتفاق مبارک می دانیم که موجب تحکیم روابط بین دو ملت ایران و امارات خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور تا دقایقی دیگر در جمع کارکنان و خانواده های اعضای سفارت ایران در ابوظبی در محل سفارتخانه حضور خواهد یافت.