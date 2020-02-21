انتخابات با امنیت کامل در آذربایجان غربی در حال برگزاری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی مصطفوی عصر جمعه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه مشکلی در روند برگزاری سالم انتخابات در استان نداریم افزود: تا به این لحظه مشکلی در برگزاری انتخابات بوجود نیامده و خوشبختانه روند انتخابات به خوبی طی می‌شود.

وی ادامه داد: به لحاظ امنیتی تا به این لحظه مشکلی پیش نیامده و امنیت کامل برقرار است و خوشبختانه انتخابات روند طبیعی و عادی خود را طی می‌کند.

مصطفوی افزود: تمام تلاش‌های عوامل اجرایی بر این بوده تا در دورترین نقاط استان نیز صندوقهای سیار ارسال شود تا مشکلی در رأی گیری برای هموطنان عزیز پیش نیاید.

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی ادامه داد: در حال نزدیک شدن به ساعت پایانی رأی‌گیری هستیم و کسانی که هنوز در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند، خود را به شعبه‌های اخذ رأی برسانند.

وی تاکید کرد: منتظر اعلام تمدید زمان رأی‌گیری از سوی وزارت کشور هستیم و در صورت نیاز تمدید زمان تا دقایقی دیگر اعلام می‌شود.

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی یادآور شد: تا ساعت ١٧ حدود ۴٠ درصد مردم واجد شرایط رأی در استان، پای صندوق‌های رأی حاضر شده و رأی خود را در صندوق انداخته‌اند.