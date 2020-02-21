توضیحات وزارت خارجه آمریکا درباره دیدار «پمپئو» و «ملک سلمان»

به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیه‌ای، جزئیاتی از موضوعات مورد گفتگو در دیدار اخیر وزیر خارجه این کشور و پادشاه عربستان در ریاض را اعلام کرد.

در این ارتباط گفته شده است که وزیر خارجه آمریکا با پادشاه عربستان در ارتباط با روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای گفتگو کرده است.

در این بیانیه مسائل منطقه‌ای شامل نفوذ ایران و بحران یمن و سوریه از جمله مسائل مورد گفتگوی دو طرف عنوان شده است.

آن گونه که گفته شده، وزیرخارجه آمریکا در این دیدار همچنین از پادشاه عربستان به دلیل حمایت از نماینده سازمان ملل در امور یمن قدردانی و تاکید کرده که راه حل سیاسی تنها راه حل بحران یمن است.

این دیدار شب گذشته در جریان سفر پمپئو به عربستان صورت گرفته اما وزارت خارجه آمریکا به تازگی بیانیه مرتبط با این دیدار را منتشر کرده است.

وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر به عربستان سعودی علاوه بر دیدار با پادشاه این کشور با «محمدبن سلمان»، ولیعهد سعودی نیز دیدار کرده بود.