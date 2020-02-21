وحدت شیعه و اهل تسنن در انتخابات باعث ناامیدی استکبار می شود

حجت‌الاسلام مصیب خزایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با ابراز خرسندی از حضور پرشور مردم در پای صندوق‌های اخذ رأی بیان کرد: شرکت در انتخابات مهم بوده اما مردم باید در انتخاب فرد اصلح دقت کنند.

وی با بیان اینکه هر انگشتی که بر تعرفه رأی می‌رود، تیر خلاصی بر پیشانی دشمن است، اظهار کرد: مردم باید تلاش کنند تا فردی را انتخاب کنند که ادامه دهنده راه امام و شهدا باشد.

امام جمعه اسدیه با بیان اینکه حضور باشکوه شیعه و سنی در انتخابات خاری در چشم دشمن است، اظهار کرد: مردم شیعه و سنی درمیان در کنار هم در صفوف انتخابات حضور یافته‌اند که مایه شعف است.

حجت‌الاسلام خزایی با بیان اینکه حضور قوم‌های مختلف در انتخابات خاری در چشم دشمن بوده و باعث ناامیدی استکبار می‌شود، گفت: منافقین از هفته‌ها قبل برای کم رنگ کردن حضور مردم تلاش داشته‌اند که توطئه‌های آن‌ها نقش بر آب شده است.

وی با بیان اینکه مردم بصیر ایران با حضور باشکوه خود نهال انقلاب را آبیاری کرده و این بار هم توطئه دشمنان را خنثی کرده‌اند، افزود: هر جا دشمن قصد دخالت داشت، مردم ثابت کردند که به حرف‌های آن‌ها توجهی ندارند.