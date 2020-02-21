به گزارش خبرنگار مهر، علی مصطفوی عصر جمعه در گفتگو با خبرنگاران افزود: به دنبال شرکت گسترده و باشکوه مردم آذربایجان غربی در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و با توجه به ازدحام تعدادی زیادی از هم استانی‌ها در شعب اخذ رأی، زمان رأی‌گیری در سراسر استان به مدت ۲ ساعت از ساعت ۱۸ تا ۲۰ تمدید شده‌است.

وی اظهار کرد: با توجه به تمهیدات اندیشیده شده، کمبود تعرفه رأی در آذربایجان‌غربی نداریم و در صورت کمبود نیز تعرفه لازم در اختیار شعب اخذ رأی قرار می‌گیرد.

فرآیند برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از ساعت هشت صبح امروز همزمان با سراسر کشور در آذربایجان‌غربی آغاز شد و تا ۲۰ امشب ادامه می‌یابد.