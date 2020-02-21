  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۸:۳۹

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان غربی:

زمان رای‌گیری در آذربایجان‌غربی تا ساعت ۲۰ تمدید شد

زمان رای‌گیری در آذربایجان‌غربی تا ساعت ۲۰ تمدید شد

ارومیه- رئیس ستاد انتخابات آذربایجان‌غربی گفت: با توجه به استقبال بالای مردم، زمان رای‌گیری تا ساعت ۲۰ امشب در سراسر استان تمدید شده‌است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی مصطفوی عصر جمعه در گفتگو با خبرنگاران افزود: به دنبال شرکت گسترده و باشکوه مردم آذربایجان غربی در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و با توجه به ازدحام تعدادی زیادی از هم استانی‌ها در شعب اخذ رأی، زمان رأی‌گیری در سراسر استان به مدت ۲ ساعت از ساعت ۱۸ تا ۲۰ تمدید شده‌است.

وی اظهار کرد: با توجه به تمهیدات اندیشیده شده، کمبود تعرفه رأی در آذربایجان‌غربی نداریم و در صورت کمبود نیز تعرفه لازم در اختیار شعب اخذ رأی قرار می‌گیرد.

فرآیند برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از ساعت هشت صبح امروز همزمان با سراسر کشور در آذربایجان‌غربی آغاز شد و تا ۲۰ امشب ادامه می‌یابد.

کد مطلب 4859084

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها