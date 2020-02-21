همگان باید به منتخبان مردم در انتخابات احترام گذارند

حجت الاسلام محد علی ابراهیم زاده در حاشیه بازدید از شعبه اخذ را در حسینیه باب الحوائج آمل در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اینکه کاندیداها با جرأت و جسارت در انتخابات شرکت و باعث شور و نشاط سیاسی و داغ شدن تنور انتخابات شهرستان شدن جای تشکر دارد.

وی ادامه داد: بهرحال در حوزه انتخابیه شهرستان آمل از میان کاندیدای شرکت کننده یک نفر باید انتخاب و راهی مجلس شود و با این وضعیت انتظار هست که همه کاندیدها و طرفداران آنها نسبت به کسب آرای توسط نامزد برتر و انتخاب مردم احترام بگذارند.

رئیس دفتر نمایندگی شورای نگهبان در شهرستان آمل ادامه داد، انتخابات با هم فراز ونشیب های خودش برنده و بازنده دارد، اما درپایان این رقابت باید رفاقت‌ها ایجاد شود.

حجت الاسلام ابراهیم زاده تصریح کرد: انتظار هست حتی کاندیدهایی که موفق به کسب آرای بالای مردمی نشد، طرح و برنامه‌ای که برای رفتن به مجلس داشتند، به فردی که منتخب مردم شده ارائه و در توسعه و پیشرفت شهرستان واستان سهیم باشند.

وی افزود: همه باید به فردی که منتخب مردم شده کمک کنند تا نماینده جدید بتواند در دوره نمایندگی مجلس موفق شود.

۱۲ نفر در شهرستان حدود ۴۱۳ هزارنفری آمل برای یک کرسی درمجلس شورای اسلامی با هم رقابت کردند