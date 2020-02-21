۳۳۳هزار نفر در استان زنجان رای داده اند

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله حقیقی شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران در محل استانداری زنجان، گفت: مشارکت مردم استان زنجان در انتخابات خوب بوده و با توجه به استقبال مردم مدت زمان اخذ رای تا ساعت ۲۰ امشب تمدید شده است.

وی اظهار کرد: زمان رای گیر بعد از ساعت ۸ نیز یک ساعت به یک ساعت تمدید خواهد شد.

استاندار زنجان، تخلفات ازسوی کاندیداها را بسیار ناچیز اعلام کرد و افزود: انتخابات در امنیت خوبی برگزار می‌شود.

حقیقی ابرازکرد: تاکنون از ۱۰ شعبه در شهر زنجان و سایر شهرستانها بازدید کردم.

وی با بیان اینکه در هیچ یک از شعب اخذ رای در استان رای گیری تمام نشده است و کمبود تعرفه نداریم، گفت: از ۳۳۳ هزار نفر رای گیری انجام شده است.