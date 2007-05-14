ابتکار عمل جدید ایران و عربستان برای حل بحران بدون دخالت اتحادیه عرب / تاکید مجدد حزب الله بر انتخاب رئیس جمهور با اکثریت دوسوم

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الدیار درخبری با اشاره به گفتگوی "نبیه بری" رئیس پارلمان لبنان با روزنامه الانباء کویت از وجود ابتکارعمل جدید ایرانی - عربستانی پرده برداشت.

رئیس پارلمان لبنان درباره این ابتکارعمل گفت: دراین طرح جدید، اتحادیه عرب حضور ندارد.

"نبیه بری" با اشاره به انتخابات آتی ریاست جمهوری لبنان خاطرنشان کرد: اگر بین طرفداران تشکیل دولت وحدت ملی لبنان و موافقان با آن توافقاتی به دست نیاید، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آتی امری بسیار سخت به نظرمی رسد.

دیدار اسقف اعظم مارونی های لبنان با رئیس جمهوری این کشور

به نوشته روزنامه النهار، دیدار نصرالله صفیراسقف اعظم مارونی های لبنان با امیل لحود رئیس جمهوری لبنان ، واکنش های مثبتی را درپی داشت.

"احمد فتفت" از وزرای کابینه "فؤاد سنیوره" نخست وزیرلبنان گفت: این دیدار همه را غافلگیر کرد و به اعتقاد من این یک تحول مثبتی بود.

روزنامه الدیار درخبری به بررسی نتایج این دیدار پرداخت و نوشت : دراین دیدار دو طرف برسر موضوعات زیر به توافق رسیدند.

1-برگزاری انتخابات براساس اصول قانون اساسی.

2-انتخاب رئیس جمهوری آتی با بیشترین تعداد آراء.

3-رئیس جمهوری آتی باید مورد توافق همگان باشد نه براساس جانبداری.

4-حد نصاب قانونی انتخاب رئیس جمهوری یعنی دوسوم اعضای پارلمان.

5- تشکیل دولت دوم از سوی رئیس جمهوری لبنان مطرح نیست.

تاکید لحود بر غیرقانونی بودن کابینه سنیوره

امیل لحود روزگذشته درسخنانی با بیان اینکه دولت کنونی لبنان دولتی غیرقانونی و نامشروع است، تاکید کرد: درصورتی که پارلمان لبنان نتواند برای جانشینی وی شخصی را تعیین کند، هرگز از قدرت به نفع "فؤاد سنیوره" نخست وزیر دولت لبنان کناره گیری نمی کند.

انتقاد مجدد حزب الله از فؤاد سنیوره

"شیخ نعیم قاسم" معاون "سید حسن نصرالله" دبیرکل حزب الله لبنان با انتقاد شدید از "کابینه سنیوره" اعلام کرد: دولت لبنان به تمام معنای کلمه شکست خورده است. وی همچنین تاکید کرد: اگر رئیس جمهوری لبنان با اکثریت دو سوم انتخاب نشود، لبنان در مشکلات خود باقی می ماند.

نشست اعتراض آمیز نمایندگان و مسئولان مناطق جنوبی لبنان

روزنامه الخلیج امارات نوشت : نشست نمایندگان و مسئولان مناطق جنوبی لبنان، در اعتراض به سیاست های دولت کنونی در قبال پرداخت غرامت به خسارت دیدگان جنگ 33 روزه علیه لبنان برگزار شد.

سخنرانان این جلسه با اشاره به کوتاهی کابینه "فؤاد سنیوره" نخست وزیر لبنان در پرداخت غرامت به متضررین جنگ 33 روزه با توجه به کمک های مالی متعدد به لبنان اعلام کردند: این اقدام به دور از اهداف سیاسی نیست.

شرکت کنندگان دراین نشست بر ادامه تحرکات خود برای ملزم کردن دولت به اجرای وظایفش در قبال شهروندان لبنانی تاکید کردند و به همین منظور کمیته پیگیری تشکیل شد.

واکنش سمیر جعجع به ادامه اعتصابات درلبنان:

"سمیر جعجع" فرمانده نیروهای سابق فالانژیست لبنان و نماینده پارلمان این کشور،، روزگذشته در سخنانی خواستار پایان اعتصابات مردمی در میدان ریاض الصلح لبنان شد.

"جعجع" مدعی شد: اعتصاب طرفداران گروه های مخالف (دولت ) تا زمانی که در رسیدن به اهداف خود یعنی براندازی دولت لبنان با شکست روبرو شده باشد، بی معنا است.

تاکید میشل عون بر اهمیت مسئله ریاست جمهوری

گروههای سیاسی لبنان مواضع مختلفی درباره مسئله ریاست جمهوری دارند در حالی که جناح اکثریت موسوم به 14 مارس، آن را یک مسئله عادی تلقی می کنند، گروه مخالفان دولت و در راس آنها جریان ملی آزاد به رهبری میشل عون، معتقد است که ریاست جمهوری باید این بار نقطه تاریخی برای نجات لبنان باشد.

میشل عون رئیس جریان ملی آزاد لبنان، انتخابات ریاست جمهوری را لحظه نجات لبنان و قرار دادن ضمانت های نهایی برای ثبات و آرام دولت و مردم به دور از تسویه حسابهای سیاسی قلمداد کرد.

اعتراض میشل عون به پدیده "کذب سیاسی" در لبنان

"میشل عون" رئیس جریان ملی آزاد لبنان روزگذشته در سخنانی با اعتراض به وجود دو پدیده کذب(دروغ) سیاسی و فساد در لبنان گفت: جامعه لبنان سرشار از آلودگی است که مورد اول آن دروغگویی سیاسی بر صفحه های تلویزیون است.

رئیس جریان ملی آزاد لبنان با تاکید بر توجه و مقایسه بین شنیده ها و آنچه که در واقعیت به وقوع می پیوندد ، تصریح کرد: کذب و دروغ در کشورما در مسائل سیاسی نمود پیدا کرده است و بعد از کذب هم، فساد و سرقت قرار دارد.

"میشل عون" گفت: از این پس نمی پذیریم که اساس قدرت در لبنان بر فساد سیاسی مبتنی برکذب و مال مبتنی بر سرقت و نقض قوانین تشکیل شود.

