مشکلی در روند برگزاری انتخابات در آذربایجان غربی نداریم

قنبر کریم نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شاهد برگزاری انتخابات در فضایی توأم با آرامش و عادی در استان هستیم افزود: از ابتدای آغاز رأی گیری تاکنون چند تخلف جزئی از جمله تبلیغات برخی نامزدها و نیز عدم تمکین به مأموران انتظامی حاضر در شعب اخذ رأی بودیم.

وی با بیان اینکه بیشتر تخلفات به صورت تذکر در محل اخذ رأی حل و فصل شد عنوان کرد: چند نفر از متخلفان نیز برای رسیدگی بهتر به انتظامی استان معرفی شد.

کریم نژاد با بیان اینکه انتخابات در سلامت کامل در حال برگزاری است گفت: مردم با حضور پرشور خود بار دیگر برگ زرین در تاریخ قطور انقلاب اسلامی ثبت کردند.

وی با بیان اینکه در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی ۱۰ هزار نفر بازرس مشارکت داشتند افزود: در این دوره هفت هزار و ۵۰۰ مأمور انتظامی نیز امنیت انتخابات را بر عهده داشتند.