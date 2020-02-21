  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۹:۳۵

در گفتگو با مهر؛

مشکلی در روند برگزاری انتخابات در آذربایجان غربی نداریم

مشکلی در روند برگزاری انتخابات در آذربایجان غربی نداریم

ارومیه – رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات آذربایجان غربی گفت: در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تکنون مشکل خاصی نداشتیم و انتخابات با روند عادی در حال انجام است.

قنبر کریم نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شاهد برگزاری انتخابات در فضایی توأم با آرامش و عادی در استان هستیم افزود: از ابتدای آغاز رأی گیری تاکنون چند تخلف جزئی از جمله تبلیغات برخی نامزدها و نیز عدم تمکین به مأموران انتظامی حاضر در شعب اخذ رأی بودیم.

وی با بیان اینکه بیشتر تخلفات به صورت تذکر در محل اخذ رأی حل و فصل شد عنوان کرد: چند نفر از متخلفان نیز برای رسیدگی بهتر به انتظامی استان معرفی شد.

کریم نژاد با بیان اینکه انتخابات در سلامت کامل در حال برگزاری است گفت: مردم با حضور پرشور خود بار دیگر برگ زرین در تاریخ قطور انقلاب اسلامی ثبت کردند.

وی با بیان اینکه در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی ۱۰ هزار نفر بازرس مشارکت داشتند افزود: در این دوره هفت هزار و ۵۰۰ مأمور انتظامی نیز امنیت انتخابات را بر عهده داشتند.

کد مطلب 4859141

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها