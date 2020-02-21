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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۲۰:۰۷

استاندار گلستان:

انتخابات در گلستان تا ساعت ۲۲ تمدید شد

انتخابات در گلستان تا ساعت ۲۲ تمدید شد

گرگان- استاندار گلستان گفت: انتخابات در ۱۴ شهرستان گلستان تا ساعت ۲۲ تمدید شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس شامگاه جمعه در ستاد انتخابات استان گلستان اظهار کرد: در نیم ساعت گذشته با تمام ۱۴ فرماندار در ارتباط بودیم و همه آن ها به دلیل حضور پرشور مردم تقاضای تمدید انتخابات را داشتند.

استاندار گلستان ادامه داد: با هماهنگی انجام شده با وزارت کشور انتخابات در ۱۴ شهرستان استان تا ساعت ۲۲ تمدید شده است.

وی اضافه کرد: تاکنون تخلف محرز انتخاباتی در گلستان نداشته ایم و مشکلی خاصی در روند برگزاری انتخابات در استان وجود ندارد.

حق شناس تصریح کرد: میزان مشارکت مردم گلستان بالاست و پیش بینی می کنیم میزان مشارکت بالای ۵۰ درصد باشد.

کد مطلب 4859143

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