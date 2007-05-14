موسسه خانه کتاب ایران از چارت سازمانی وزارت ارشاد خارج شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی اثبات بی اساس بودن ادعای موسسه خانه کتاب در مورد عدم وابستگی آن به معاونت فرهنگی وزارت ارشاد ، این موسسه در اقدامی ناگهانی از چارت سازمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خارج شد .

علی اکبر اشعری - رئیس هیئت امنای موسسه خانه کتاب ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در تاریخ 21 اردیبهشت 1386 بار دیگر تاکید کرد "خبرگزاری کتاب ایران " بعد از توضیحات شخص وزیر ارشاد به مرکز اطلاع رسانی در مورد کتاب تبدیل شده است و این مرکز اطلاع رسانی به هیچ وجه خبرگزاری محسوب نمی شود .

این کار از طریق تغییر و اصلاح اطلاعات مربوط به "موسسه خانه کتاب ایران" و "نشریه کتاب هفته" در پایگاه اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفته است .

به گزارش مهر ، کمتر از یک ماه گذشته و بر اساس اطلاعات مندرج در پایگاه اطلاع رسانی وزارت ارشاد، موسسه خانه کتاب ایران وابسته به معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد محسوب می شد .



تصویر پایگاه اطلاع رسانی مذکور قبل از تغییر دادن اطلاعات آن

موسسه خانه کتاب ایران تا تاریخ 25 فروردین 1386 در چارت سازمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار داشت. اما از این تاریخ به بعد و به تازگی با تغییر اطلاعات موجود در پایگاه اطلاع رسانی وزارت ارشاد خانه کتاب از ذیل موسسات تابع معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خارج شده است.

علی اکبر اشعری رئیس هیئت امنای خانه کتاب تاکید می کند که موسسه خانه کتاب ایران همچنان تابع وزارت ارشاد است، تا کنون نیز بر اساس قانون تاسیس این موسسه، هیئت امنا و هیئت مدیره موسسه " خانه کتاب ایران " از سوی معاونان امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب می شدند.

همچنین به گفته پرویز کرمی - مدیرکل دفتر وزارتی در وزارت ارشاد ، جلسه هیئت امنای خانه کتاب ، در تاریخ 23 فروردین 1386 و قبل از تغییر در چارت وزارت ارشاد با حضور علی اکبر اشعری و در حضور محمد حسین صفارهرندی - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد .بر اساس قانون مدیرعامل این موسسه نیز برخلاف دیگر موسسات، نه از سوی هیات مدیره بلکه به صورت مستقیم از سوی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتخاب و تعیین می شود.

مدیرکل دفتر وزارتی در وزارت ارشاد در گفتگوی 23 فروردین ماه خود با خبرنگارمهر اعلام کرد موسسه خانه کتاب ایران همچنان یکی از زیر مجموعه های وزارت ارشاد محسوب می شود و هیئت امنای این موسسه در دوره های زمانی مشخص از فعالیتهای خود به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گزارش ارائه می دهند .



تصویر پایگاه اطلاع رسانی مذکور پس از خارج کردن خانه کتاب از موسسات زیر مجموعه ارشاد

علی اکبر اشعری - رئیس هیات امنای موسسه خانه کتاب ایران با رد هرگونه جدا شدن موسسه خانه کتاب از وزارت ارشاد ، تصریح کرد : این حرف که گفته می شود موسسه خانه کتاب غیر دولتی است به هیچ وجه درست نیست و باید از مقررات وزارت ارشاد تبعیت کند .

وی همچنین در این گفتگو خاطرنشان کرد : عنوان خبرگزاری از قبل باقی مانده است که باید از سوی خانه کتاب اصلاح شود . این پایگاه فقط یک مرکز اطلاع رسانی است و من به عنوان رئیس هیات امنای خانه کتاب رسما اعلام می کنم که عنوان خبرگزاری از این پایگاه باید برداشته شود.

ملکیان معاون حقوقی وزیر ارشاد نیز در گفتگوی دیگری با مهر خبر از بررسی اساسنامه کلیه موسسات وابسته به وزارت ارشاد برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه موسسه فرهنگ و توسعه ایران داد.

وی چندی قبل در جمع خبرنگاران اعلام کرد که یکی از موسسات وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تغییر اساسنامه آن توسط هیات مدیره از مالیکت وزارت ارشاد خارج شده است . این درحالی است که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تا کنون هیچ واکنشی نسبت به خروج موسسه خانه کتاب ایران از چارت سازمانی وزارت ارشاد صورت نداده است .