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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۲۰:۳۴

رئیس ستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری:

انتخابات در دو حوزه انتخابیه چهارمحال و بختیاری تمدید شد

انتخابات در دو حوزه انتخابیه چهارمحال و بختیاری تمدید شد

شهرکرد- رئیس ستاد انتخابات چهارمحال و بختیاری گفت: انتخابات در دو حوزه انتخابیه شهرکرد، سامان و بن و حوزه انتخابیه بروجن چهارمحال و بختیاری تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات استان، جعفر مردانی با بیان اینکه انتخابات در دو حوزه انتخابیه چهارمحال و بختیاری تمدید شد، اظهار داشت: انتخابات در دو حوزه انتخابیه شهرکرد، سامان و بن و حوزه انتخابیه بروجن چهارمحال و بختیاری برای دومین بار تمدید شد.

وی افزود: انتخابات در این دو حوزه انتخابیه تا ساعت ۲۲ تمدید شد.

انتخابات در دو حوزه انتخابیه لردگان و خانمیرزا و حوزه انتخابیه کوهرنگ، فارسان، اردل و کیار به پایان رسیده است.

چهارمحال و بختیاری دارای چهار حوزه انتخابیه است که چهار نماینده از این استان راهی مجلس می‌شود.

کد مطلب 4859195

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