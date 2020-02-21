به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات استان، جعفر مردانی با بیان اینکه انتخابات در دو حوزه انتخابیه چهارمحال و بختیاری تمدید شد، اظهار داشت: انتخابات در دو حوزه انتخابیه شهرکرد، سامان و بن و حوزه انتخابیه بروجن چهارمحال و بختیاری برای دومین بار تمدید شد.

وی افزود: انتخابات در این دو حوزه انتخابیه تا ساعت ۲۲ تمدید شد.

انتخابات در دو حوزه انتخابیه لردگان و خانمیرزا و حوزه انتخابیه کوهرنگ، فارسان، اردل و کیار به پایان رسیده است.

چهارمحال و بختیاری دارای چهار حوزه انتخابیه است که چهار نماینده از این استان راهی مجلس می‌شود.