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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۲۰:۴۰

پیشوای مذهبی ارامنه جنوب ایران:

ایران آسایش و آرامش خوبی دارد

ایران آسایش و آرامش خوبی دارد

اصفهان – پیشوای مذهبی ارامنه اصفهان و جنوب ایران با اشاره به تلاطم ها و ناآرامی های منطقه گفت: با قاطعیت در ایران آسایش وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سپیان کاشجیان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: قبل از هر چیز آرزوی موفقیت و صلح برای کشور و مردم ایران را دارم.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان داشت: کمال تشکر و قدردانی را از مسئولین جمهوری اسلامی ایران دارم که این فرصت را برای جامعه ارامنه فراهم کرده که دو نماینده از شمال ایران و جنوب ایران در مجلس شورای اسلامی داشته باشند.

سپیان کاشجیان اظهار داشت: قرن هاست که ارامنه در ایران حضور دارند و خودشان را اقلیت نمی‌دانند و سعی کرده در کنار مردم ایران و مسائل سیاسی روز ایران باشند.

پیشوای مذهبی ارامنه اصفهان و جنوب ایران گفت: همکاری ارامنه با مسائل سیاسی و روز ایران همواره تداوم داشته است.

وی با اشاره به مشکلات سال‌های اخیر نیز ادامه داد: در این ایام نیزارامنه در کنار مسئولین ایستاده اند و همکاری لازم را داشته اند.

پیشوای مذهبی ارامنه اصفهان و جنوب ایران تصریح کرد: همکاری ارامنه و مردم و مسئولین ایران در مسائل فرهنگی، آموزشی و … بسیار صمیمانه بوده و امید است این همکاری ادامه داشته باشد.

سپیان کاشجیان در ادامه سخنان خود با شااره به حضور دو نماینده از ارامنه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با این امکانی که جامعه ارامنه برای حضور در مجلس شورای اسلامی دارند فرصتی است که ما دغدغه خود را به مجلس برده و به حضور مسئولین نظام برسانیم.

وی در بخش پایانی سخنان خود گفت: ما در منطقه‌ای زندگی می‌کنیم که پر از تلاطم و مشکلات سیاسی است اما با قاطعیت در ایران آسایش وجود دارد و امید است این امنیت تداوم وجود داشته باشد و ارامنه هم در این خصوص همکاری کامل دارند.

کد مطلب 4859200

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