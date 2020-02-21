ایران آسایش و آرامش خوبی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سپیان کاشجیان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: قبل از هر چیز آرزوی موفقیت و صلح برای کشور و مردم ایران را دارم.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان داشت: کمال تشکر و قدردانی را از مسئولین جمهوری اسلامی ایران دارم که این فرصت را برای جامعه ارامنه فراهم کرده که دو نماینده از شمال ایران و جنوب ایران در مجلس شورای اسلامی داشته باشند.

سپیان کاشجیان اظهار داشت: قرن هاست که ارامنه در ایران حضور دارند و خودشان را اقلیت نمی‌دانند و سعی کرده در کنار مردم ایران و مسائل سیاسی روز ایران باشند.

پیشوای مذهبی ارامنه اصفهان و جنوب ایران گفت: همکاری ارامنه با مسائل سیاسی و روز ایران همواره تداوم داشته است.

وی با اشاره به مشکلات سال‌های اخیر نیز ادامه داد: در این ایام نیزارامنه در کنار مسئولین ایستاده اند و همکاری لازم را داشته اند.

پیشوای مذهبی ارامنه اصفهان و جنوب ایران تصریح کرد: همکاری ارامنه و مردم و مسئولین ایران در مسائل فرهنگی، آموزشی و … بسیار صمیمانه بوده و امید است این همکاری ادامه داشته باشد.

سپیان کاشجیان در ادامه سخنان خود با شااره به حضور دو نماینده از ارامنه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با این امکانی که جامعه ارامنه برای حضور در مجلس شورای اسلامی دارند فرصتی است که ما دغدغه خود را به مجلس برده و به حضور مسئولین نظام برسانیم.

وی در بخش پایانی سخنان خود گفت: ما در منطقه‌ای زندگی می‌کنیم که پر از تلاطم و مشکلات سیاسی است اما با قاطعیت در ایران آسایش وجود دارد و امید است این امنیت تداوم وجود داشته باشد و ارامنه هم در این خصوص همکاری کامل دارند.