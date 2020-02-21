بازرسی و نظارت بر فروش محصولات بهداشتی در داروخانه های ایلام

عزت الله عبدخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گشت‌های مشترک و بازرسی‌های نامحسوس نظارت بر فروش داروخانه‌ها و مراکز فروش کالاهای بهداشتی و پزشکی در استان ایلام در حال اجراست.

وی عنوان کرد: تخلفات احتمالی در زمینه فروش یا امتناع از فروش محصولات بهداشتی و پزشکی از سوی داروخانه‌ها و مراکز فروش کالاهای بهداشتی و پزشکی به صورت مدون رصد می‌شوند.

عبدخانی افزود: داروخانه‌ها مکلف هستند کالاهای بهداشتی و پزشکی را به نرخ مصوب در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند و از هرگونه افزایش قیمت خودسرانه یا عدم عرضه کالا به مصرف کنندگان خودداری کنند.

معاون سازمان صمت ایلام گفت: گشت‌های مشترک به صورت مدون و منظم در سراسر استان در حال برگزاری است.

وی ادامه داد: از عموم همشهریان گرامی درخواست داریم تا در صورت مشاهده هر گونه تخلف در این خصوص مراتب را ازطریق سامانه تلفنی یا تارنمای اینترنتی ۱۲۴ اطلاع داده تا در اسرع وقت پیگیری گردد.