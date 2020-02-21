  1. استانها
  2. ایلام
۲ اسفند ۱۳۹۸، ۲۰:۳۸

معاون سازمان صمت ایلام خبر داد:

بازرسی و نظارت بر فروش محصولات بهداشتی در داروخانه های ایلام

بازرسی و نظارت بر فروش محصولات بهداشتی در داروخانه های ایلام

ایلام-معاون بازرسی ونظارت وحمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صمت استان ایلام از بازرسی و نظارت بر فروش محصولات بهداشتی در داروخانه های ایلام خبر داد.

عزت الله عبدخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گشت‌های مشترک و بازرسی‌های نامحسوس نظارت بر فروش داروخانه‌ها و مراکز فروش کالاهای بهداشتی و پزشکی در استان ایلام در حال اجراست.

وی عنوان کرد: تخلفات احتمالی در زمینه فروش یا امتناع از فروش محصولات بهداشتی و پزشکی از سوی داروخانه‌ها و مراکز فروش کالاهای بهداشتی و پزشکی به صورت مدون رصد می‌شوند.

عبدخانی افزود: داروخانه‌ها مکلف هستند کالاهای بهداشتی و پزشکی را به نرخ مصوب در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند و از هرگونه افزایش قیمت خودسرانه یا عدم عرضه کالا به مصرف کنندگان خودداری کنند.

معاون سازمان صمت ایلام گفت: گشت‌های مشترک به صورت مدون و منظم در سراسر استان در حال برگزاری است.

وی ادامه داد: از عموم همشهریان گرامی درخواست داریم تا در صورت مشاهده هر گونه تخلف در این خصوص مراتب را ازطریق سامانه تلفنی یا تارنمای اینترنتی ۱۲۴ اطلاع داده تا در اسرع وقت پیگیری گردد.

کد مطلب 4859201

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها