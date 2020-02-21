زمان رای گیری در کهگیلویه و بویراحمد به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، احد جمالی در ستاد انتخابات استان افزود: دربهای محل اخذ رأی بسته شدند اما رأی گیری از کسانی که در داخل محوطه هستند انجام می‌شود.

وی بیان داشت: زمان رأی گیری در استان تا ساعت ۲۰ امشب تمدید شد.