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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۲۱:۳۲

رئیس ستاد انتخابات کهگیلویه و بویراحمدعنوان کرد:

مشارکت بیش از 70 درصدی مردم کهگیلویه و بویراحمددر انتخابات

مشارکت بیش از 70 درصدی مردم کهگیلویه و بویراحمددر انتخابات

یاسوج- رئیس ستاد انتخابات کهگیلویه و بویراحمد گفت: مردم کهگیلویه و بویراحمد در انتخابات مشارکتی ۷۰ درصدی داشته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، احد جمالی جمعه شب در ستاد انتخابات استان افزود: انتخابات در این استان در امنیت و سلامت برگزار شد و به لطف پروردگار هیچ گونه مشکل امنیتی نداشتیم.

وی بیان داشت: مردم از ازدحام در محل شعب اخذ رأی خودداری کنند.

کد مطلب 4859236

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