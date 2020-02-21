مشارکت بیش از 70 درصدی مردم کهگیلویه و بویراحمددر انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، احد جمالی جمعه شب در ستاد انتخابات استان افزود: انتخابات در این استان در امنیت و سلامت برگزار شد و به لطف پروردگار هیچ گونه مشکل امنیتی نداشتیم.

وی بیان داشت: مردم از ازدحام در محل شعب اخذ رأی خودداری کنند.