  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲ اسفند ۱۳۹۸، ۲۲:۱۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

تمامی مدارس سیستان و بلوچستان فردا تعطیل است

تمامی مدارس سیستان و بلوچستان فردا تعطیل است

زاهدان - مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان گفت: با عنایت به برگزاری انتخابات و مشارکت و همکاری فرهنگیان، تمامی مدارس این استان فردا تعطیل اعلام شد.

داود گلی در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با عنایت به برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و مشارکت و همکاری فرهنگیان، مدارس و ادارات آموزش و پرورش در جریان برگزاری این انتخابات، بنا به پیشنهاد مدیر کل آموزش و پرورش و موافقت استاندار تمامی مدارس سیستان و بلوچستان در همه مقاطع تحصیلی شیفت صبح و بعد از ظهر فردا شنبه سوم اسفند ماه ۹۸ تعطیل اعلام شده است.

کد مطلب 4859271

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها