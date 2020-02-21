تمامی مدارس سیستان و بلوچستان فردا تعطیل است

داود گلی در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با عنایت به برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و مشارکت و همکاری فرهنگیان، مدارس و ادارات آموزش و پرورش در جریان برگزاری این انتخابات، بنا به پیشنهاد مدیر کل آموزش و پرورش و موافقت استاندار تمامی مدارس سیستان و بلوچستان در همه مقاطع تحصیلی شیفت صبح و بعد از ظهر فردا شنبه سوم اسفند ماه ۹۸ تعطیل اعلام شده است.