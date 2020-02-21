به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اکرمی جمعه شب در تشریح آخرین آمار رأی گیری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تشکیل صفوف متعدد رأی دهندگان در شعب اخذ رأی، افزایش میزان مراجعات مردم استان در پای صندوق‌ها را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: براساس قانون انتخابات ۱۰ ساعت (۸ صبح الی ۱۸ عصر) برای اخذ رأی تعیین شده است که با توجه به حضور پررنگ و مشارکت بالای مردم، احتمال تمدید این ساعت وجود دارد.

رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی گفت: با توجه به نزدیک شدن به ساعات پایانی بار دیگر هم استانی‌ها برای مشارکت در امر انتخابات پای صندوق‌های رأی حضور پیدا خواهند کرد.

اکرمی افزود: از ساعات آغازین رأی گیری تا ساعت ۱۴ بیش از ۲۰۰ هزار نفر از مردم استان موفق به اخذ رأی شدند.

وی بیان کرد: تاکنون هیچ گونه مورد امنیتی در استان مشاهده نشده است.

رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی گفت: با توجه به وجود شعبات اخذ رأی در مدارس و درگیر بودن معلمین، دانش آموزان و دانشجویان در فرآیند انتخابات، بنا بر تصمیم استان مرکزی فردا شنبه سوم اسفند ماه تمامی مدارس استان و مراکز دانشگاهی تعطیل است.