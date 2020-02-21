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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۲۲:۳۰

رییس ستاد انتخابات استان مرکزی خبر داد؛

رای‌گیری از افزون بر ۲۰۰ هزار نفر در استان مرکزی طی ۷ ساعت

رای‌گیری از افزون بر ۲۰۰ هزار نفر در استان مرکزی طی ۷ ساعت

اراک- رییس ستاد انتخابات استان مرکزی گفت: رای‌گیری از افزون بر ۲۰۰ هزار نفر در استان مرکزی طی ۷هفت ساعت نخست انتخابات مجلس انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اکرمی جمعه شب در تشریح آخرین آمار رأی گیری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تشکیل صفوف متعدد رأی دهندگان در شعب اخذ رأی، افزایش میزان مراجعات مردم استان در پای صندوق‌ها را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: براساس قانون انتخابات ۱۰ ساعت (۸ صبح الی ۱۸ عصر) برای اخذ رأی تعیین شده است که با توجه به حضور پررنگ و مشارکت بالای مردم، احتمال تمدید این ساعت وجود دارد.

رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی گفت: با توجه به نزدیک شدن به ساعات پایانی بار دیگر هم استانی‌ها برای مشارکت در امر انتخابات پای صندوق‌های رأی حضور پیدا خواهند کرد.

اکرمی افزود: از ساعات آغازین رأی گیری تا ساعت ۱۴ بیش از ۲۰۰ هزار نفر از مردم استان موفق به اخذ رأی شدند.

وی بیان کرد: تاکنون هیچ گونه مورد امنیتی در استان مشاهده نشده است.

رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی گفت: با توجه به وجود شعبات اخذ رأی در مدارس و درگیر بودن معلمین، دانش آموزان و دانشجویان در فرآیند انتخابات، بنا بر تصمیم استان مرکزی فردا شنبه سوم اسفند ماه تمامی مدارس استان و مراکز دانشگاهی تعطیل است.

کد مطلب 4859272

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