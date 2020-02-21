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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۲۲:۱۰

استاندار تهران:

میزان مشارکت از ساعت ۲۲ به صورت شهرستانی و استانی اعلام می‌شود

میزان مشارکت از ساعت ۲۲ به صورت شهرستانی و استانی اعلام می‌شود

تهران- استاندار تهران گفت: میزان مشارکت از ساعت ۲۲ به صورت شهرستانی و استانی اعلام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی شامگاه جمعه در جمع تعدادی از خبرنگاران حاضر در استانداری تهران گفت: بلافاصله بعد از اخذ رأی شمارش آرا آغاز می‌شود و اطلاع‌رسانی همزمان با شمارش آرا انجام خواهد شد.

وی افزود: بعد از پایان رأی گیری تا ساعت ۲۲ میزان مشارکت مردم به صورت شهرستانی و استانی اعلام می‌شود و وزارت کشور هم مجموع مشارکت مردم در کشور را اعلام خواهد کرد.

استاندار تهران گفت: مواردی که شبکه‌های معاند درباره اطلاع‌رسانی در خصوص شمارش آرا مطرح می‌شود را کاملاً تکذیب می‌کنیم و قطعاً بعد از پایان رأی‌گیری شمارش آرا شروع می‌شود و اطلاع‌رسانی‌های لازم انجام خواهد شد.

کد مطلب 4859273

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