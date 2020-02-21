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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۲۲:۳۰

فرماندار بیرجند خبر داد:

ارسال تعرفه مازاد به ۱۰ درصد شعب اخذ رای بیرجند

ارسال تعرفه مازاد به ۱۰ درصد شعب اخذ رای بیرجند

بیرجند- فرماندار بیرجند از ارسال تعرفه مازاد به ۱۰ درصد شعب اخذ رأی شهرستان خبر داد و گفت: هیچ مشکلی در تأمین تعرفه شعب نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ناصری جمعه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۱۵۳ صندوق اخذ رأی ثابت و سیار در شهرستان بیرجند فعال بوده است.

وی با بیان اینکه در صورت درخواست تعرفه از سوی سایر شعب مشکلی در تأمین نداریم بیان کرد: میزان مشارکت مردم در انتخابات یازدهمین دوره مجلس بعد از پایان رأی‌گیری اعلام خواهیم کرد.

وی حضور مردم در انتخابات یازدهمین مجلس را خوب ارزیابی کرد و بیان داشت: هنوز در برخی شعب شاهد صف‌های طولانی رأی دهی هستیم.

فرماندار بیرجند با بیان اینکه چندین شعبه در مرکز استان درخواست دریافت تعرفه کرده‌اند، تصریح کرد: در اسرع وقت تعرفه در اختیار شعب قرار می‌گیرد که مشارکت بالای مردم شهرستان را نشان می‌دهد.

کد مطلب 4859292

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